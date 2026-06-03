Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

Вы узнаете:
- Каков официальный курс доллара, евро и злотого на 4 июня
- На сколько вырос курс доллара
- На сколько подешевели евро и злотый
В четверг, 4 июня, Национальный банк Украины повысил курс доллара до рекордного показателя. В то же время евро и злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара к гривне на 4 июня установлен на уровне 44,35 грн/долл. Американская валюта подорожала на одну копейку.
При этом этот показатель обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 июня (44,34 грн/долл.).
Курс евро 4 июня
Европейская валюта, напротив, продемонстрировала снижение. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 51,53 грн/евро. Таким образом, евро подешевел на 13 копеек по сравнению с предыдущим днем (51,66 грн/евро).
Курс злотого 4 июня
Польская валюта также пошла на спад. Курс злотого на 4 июня установлен на уровне 12,16 грн/злотый, что на 4 копейки меньше, чем в среду (12,20 грн/злотый).
Каким будет курс в первую неделю лета - прогноз эксперта
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что в начале лета валютный рынок Украины может получить определенное сезонное облегчение благодаря увеличению предложения овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции. Это, по словам эксперта, может частично сдержать инфляцию и поддержать стабильность гривны.
По прогнозу банкира, в первую неделю июня курс доллара на межбанке будет находиться в пределах 44-44,4 грн/долл., а на наличном рынке — 44-44,5 грн/долл.
Что касается евро, он ожидает большей волатильности из-за зависимости от мировых валютных колебаний в паре евро/доллар. Ориентировочный диапазон составит 51-52,5 грн/евро на межбанке и 50,5-52 грн/евро на наличном рынке.
"Базовым выглядит сценарий контролируемой курсовой динамики. Напряжение возможно, но оно не обязательно перерастет в резкий рост курса. При существующих условиях Национальный банк располагает инструментами для того, чтобы удерживать рынок в прогнозируемых пределах", - подытожил эксперт.
Курс валют в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на 3 июня на уровне 44,33 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 3 копейки.
Также экономический эксперт Ярослав Романчук заявил, что в перспективе курс гривни может ослабнуть до уровня 55-60 гривен за доллар. В то же время, по его словам, в настоящее время Национальный банк Украины удерживает валютный рынок от резких колебаний, используя валютные ограничения и международную финансовую помощь для поддержания стабильности гривни.
Кроме того, экономист и советник президента в 2019-2024 годах Олег Устенко рассказал, что курс доллара в Украине может вырасти до 46 гривен до конца года
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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