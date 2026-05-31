Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

Сергей Кущ
31 мая 2026, 12:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Люди просят руководство банка вмешаться в ситуацию.
Клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам
Клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Вкладчик не смог закрыть депозит через Приват24
  • Банк продлил вклад после окончания срока действия
  • Клиент требует отменить пролонгацию и вернуть средства

Клиент ПриватБанка пожаловался на автоматическое продление депозита, которое, по его словам, произошло из-за недостаточного информирования о временных ограничениях на проведение операций в приложении Приват24.

Соответствующее обращение пользователь оставил на портале Минфин, попросив руководство банка вмешаться в ситуацию.

видео дня

По словам клиента, срок действия депозита "Стандарт", оформленного на 10 месяцев, истек в конце мая. В приложении Приват24 был указан период, в течение которого вкладчик мог снять средства или отказаться от автоматической пролонгации — с 26 по 30 мая 2026 года включительно.

Однако, как утверждает клиент, никакой информации о том, что в последний день действуют дополнительные временные ограничения на проведение операций, в приложении не было.

"30.05.2026 (в последний день установленного банком окна) я попытался снять средства через Приват24. Однако система отказала в проведении операции, сославшись на внутренние "часовые ограничения" (операционное время)", — рассказал он.

По мнению вкладчика, поскольку последний день для принятия решения еще не завершился, банк не должен был ограничивать доступ к средствам раньше полуночи.

"Поскольку сутки длятся до 23:59, а банк в одностороннем порядке ограничил доступ к средствам раньше, я физически не смог забрать свои деньги в установленный договором срок", — отметил клиент.

В результате уже в ночь на 31 мая депозит был автоматически продлен еще на 10 месяцев.

После этого вкладчик обратился на горячую линию банка по номеру 3700, однако решить проблему оперативно не удалось.

По его словам, сотрудники контакт-центра отказались отменять пролонгацию дистанционно и предложили обратиться в отделение для подачи письменного заявления на рассмотрение.

Ситуация осложняется тем, что деньги необходимы клиенту в ближайшее время для оплаты страхового полиса.

"Сейчас эти средства мне крайне необходимы для оплаты страхового полиса, и я не могу ждать неделями рассмотрения бумажных заявлений из-за технических и информационных ограничений самого банка", — подчеркнул он.

В своем обращении клиент просит профильное подразделение ПриватБанка пересмотреть ситуацию в индивидуальном порядке, отменить автоматическое продление вклада и вернуть средства вместе с начисленными процентами за завершившийся срок депозита.

Отзыв ПриватБанк
Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

В обращении к руководству ПриватБанка клиент выразил недовольство из-за автоматического продления депозита без предупреждения о начислении процентов по несуществующему кредиту, что усугубляет ситуацию с доверием к банку. Этот инцидент стал очередным примером проблем в коммуникации между банком и клиентами. Претензии по финансовым вопросам звучат всё чаще.

Также ранее сообщалось, что клиентов предупреждали о хитростях ПриватБанка с комиссиями, однако многие пользователи все равно сталкиваются с непредвиденными списаниями. Такие случаи вызывают вопросы у экспертов и вкладчиков относительно прозрачности банковских продуктов. Внимание общественности к этим вопросам постоянно растет.

Как ранее сообщал Главред, нарекания на работу ПриватБанка продолжаются и со стороны военных — один из военнослужащих пожаловался на ограничения при проведении операций, что вызвало свой резонанс. Ситуация с депозитами и техническими ограничениями подчеркивает сложность оперативного доступа к средствам для различных групп клиентов.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Минфин Приватбанк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:32Синоптик
РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:51Украина
Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

10:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Города Украины готовят к круговой обороне: в каких новых регионах могут начаться бои

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Поможет ли кофейная гуща избавиться от муравьев: миф или полезный лайфхак

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Гороскоп Таро на полнолуние 31 мая: Овнам - триумф, Близнецам - страх, Рыбам - выбор

Последние новости

14:06

Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

13:56

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Овнам - довериться, Козерогу - новые возможности

13:56

Дроны РФ ударили по Житомирщине: повреждена инфраструктура, одна из громад - без света

13:24

Любовный гороскоп с 1 по 7 июня: Весам — эмоции, Скорпионам — обиды

13:17

Завтрак из трёх ингредиентов за 20 минут — рецепт проще простого

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
13:00

Путинист Джиган рассказал, как спровоцировал голую Собчак в сауне

12:39

В кухонных ящиках будет чистота и идеальный порядок: поможет простой трюк с фольгой

12:32

Потепление на низком старте: когда в Украину ворвётся настоящая летняя погода

12:31

Финансовый гороскоп с 1 по 7 июня: Овнам — заработок, Тельцам — спокойствие

Реклама
12:29

Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

11:51

РФ запустила около 4000 воздушных целей по Украине: Киев получил усиление

11:48

Никакого "алло": как на самом деле правильно начинать телефонный разговор

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — контроль, а Львам — идеи

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 1 июня: Драконам - скрытность, Змеям - тусовки

10:58

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июня: Близнецам — карьера, а Ракам — интуиция

10:54

В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

10:21

Мобилизация и бронирование по-новому в Украине: к каким изменениям готовиться с 1 июня

09:49

РФ сгребает ракеты для ударов по Украине: эксперт назвал цель новых атак

09:16

РФ прикрывается инцидентом в Румынии: ISW предупреждает об угрозе для одной из стран

09:02

Как хоронили блогершу Vikunciy: горы цветов и белоснежный гроб

Реклама
08:58

Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

08:23

Седокову жестко унизили на концерте путинистки Успенской

08:10

Что на самом деле означает встреча Зеленского и Порошенко: Денисенко объяснил важный нюансмнение

07:56

На НПЗ в Саратове разразился мощный пожар после атаки дроновВидео

07:52

Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назадВидео

04:33

Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речьВидео

04:25

Троица-2026: что нельзя делать в праздник 31 мая

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке сонной собаки за 45 с

03:53

Регионы под атакой магнитной бури: когда закончится шторм

03:31

Главные скандалисты: два знака зодиака, которые все время вступают в конфликты

03:25

Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

03:11

Обладают железным характером: люди, родившиеся в 4-м месяце, самые сильные

01:50

Научная сенсация: новый вирус удивил исследователей способом выживания

30 мая, суббота
23:48

Самый опасный район Киева: почему РФ массированно бьет по одной локации

22:52

Путин загнал себя в тупик в Украине: в WP раскрыли главную проблему РФ

22:23

Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

21:31

Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФВидео

21:28

Слишком наивные: какие знаки зодиака слишком быстро доверяют другим людям

20:25

Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрелаВидео

19:52

Ливни и грозы будут отступать: известна дата внезапного потепления

Реклама
19:40

Уксус больше не нужен: стиральная машина засияет с одним простыми методомВидео

19:37

Приметы и фэн-шуй: какие популярные предметы в доме приносят несчастье

19:11

Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

19:10

Почему Кремль сам подогревает слухи о двойниках Путина: неожиданная версиямнение

18:48

Телефон подключили к двум зарядкам одновременно и раскрыли "секрет"

18:34

Новая помощь Украине в войне с РФ: в США сделали неожиданное заявление

18:27

РФ может ударить "Орешником" по Киеву: полковник - о "договоренностях" с КремлемЭксклюзив

18:07

Чудодейственное средство за гроши: как перекись водорода отмоет весь дом

18:02

Угроза на кухне: эксперты призвали не мыть посуду губками, названа альтернативаВидео

17:34

Экс-сотрудник СБУ назвал вероятные сроки завершения войны и раскрыл условие

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять