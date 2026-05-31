Срочно нужны были деньги: клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

Люди просят руководство банка вмешаться в ситуацию.

Клиенты ПриватБанка лишились доступа к средствам

Кратко:

Вкладчик не смог закрыть депозит через Приват24

Банк продлил вклад после окончания срока действия

Клиент требует отменить пролонгацию и вернуть средства

Клиент ПриватБанка пожаловался на автоматическое продление депозита, которое, по его словам, произошло из-за недостаточного информирования о временных ограничениях на проведение операций в приложении Приват24.

Соответствующее обращение пользователь оставил на портале Минфин, попросив руководство банка вмешаться в ситуацию.

По словам клиента, срок действия депозита "Стандарт", оформленного на 10 месяцев, истек в конце мая. В приложении Приват24 был указан период, в течение которого вкладчик мог снять средства или отказаться от автоматической пролонгации — с 26 по 30 мая 2026 года включительно.

Однако, как утверждает клиент, никакой информации о том, что в последний день действуют дополнительные временные ограничения на проведение операций, в приложении не было.

"30.05.2026 (в последний день установленного банком окна) я попытался снять средства через Приват24. Однако система отказала в проведении операции, сославшись на внутренние "часовые ограничения" (операционное время)", — рассказал он.

По мнению вкладчика, поскольку последний день для принятия решения еще не завершился, банк не должен был ограничивать доступ к средствам раньше полуночи.

"Поскольку сутки длятся до 23:59, а банк в одностороннем порядке ограничил доступ к средствам раньше, я физически не смог забрать свои деньги в установленный договором срок", — отметил клиент.

В результате уже в ночь на 31 мая депозит был автоматически продлен еще на 10 месяцев.

После этого вкладчик обратился на горячую линию банка по номеру 3700, однако решить проблему оперативно не удалось.

По его словам, сотрудники контакт-центра отказались отменять пролонгацию дистанционно и предложили обратиться в отделение для подачи письменного заявления на рассмотрение.

Ситуация осложняется тем, что деньги необходимы клиенту в ближайшее время для оплаты страхового полиса.

"Сейчас эти средства мне крайне необходимы для оплаты страхового полиса, и я не могу ждать неделями рассмотрения бумажных заявлений из-за технических и информационных ограничений самого банка", — подчеркнул он.

В своем обращении клиент просит профильное подразделение ПриватБанка пересмотреть ситуацию в индивидуальном порядке, отменить автоматическое продление вклада и вернуть средства вместе с начисленными процентами за завершившийся срок депозита.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

