Не Банковая и не Рада: названы истинные цели нового удара РФ по Киеву

Юрий Берендий
30 мая 2026, 19:11
Жданов предположил, что Россия может пытаться создать критические условия для жизни в Киеве, нанося удары по объектам водоснабжения и канализации.
Жданов назвал возможные цели нового удара РФ по Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • РФ будет пытаться создать геноцидные условия для киевлян
  • Враг может атаковать водоканал и очистные сооружения

Ударами по Киеву страна-агрессор Россия будет пытаться не атаковать так называемые "центры принятия решений", сконцентрировавшись на создании геноцидных условий для жителей столицы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Россия может попытаться создать геноцидные условия для украинского населения, в частности жителей Киева, нанеся удары по водоканалу и очистным сооружениям", — указал он.

Жданов отметил, что вывод из строя объектов водоснабжения или канализации может создать критические условия для жизни большого города. По его словам, отсутствие воды и особенно канализационной системы сделает нормальное функционирование населенного пункта практически невозможным.

Военный эксперт также подчеркнул, что сегодня нет отдельных зданий, которые можно было бы однозначно назвать "центрами принятия решений". В качестве примера он привел случай с попаданием дрона типа "Шахед" в здание Кабинета Министров на улице Грушевского.

По его словам, тогда были повреждены верхние этажи, однако конструкция здания выдержала удар, поскольку оно имеет прочное исполнение еще советского периода, возведенное с учетом требований времен Холодной войны.

Бортницкая станция аэрации / Инфографика: Главред

Удары по Киеву — последние новости по теме

В Москве анонсировали масштабную атаку РФ на Киев с целями в военно-промышленном комплексе, включающем предприятия ВПК и "центры принятия решений". Представители российского МИД призвали иностранцев как можно скорее покинуть столицу и пообещали удары по объектам, разбросанным по всему Киеву.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит системные удары по Киеву – об этом Сергей Лавров сообщил представителям США. Москва видит в этом ответ на якобы "террористические атаки" и стремится заставить иностранные дипломатические миссии эвакуироваться. Российское руководство все больше полагается на террор, пытаясь запугать украинское общество.

Как ранее сообщал Главред, в ответ на угрозы России посол ЕС Катарина Матернова заявила, что послы ЕС не покинут Киев, несмотря на шантаж Кремля. Она назвала заявление МИД РФ "шедевром лицемерия", отметив, что угрозы демонстрируют отчаяние агрессора, а не его силу, поэтому Европа будет поддерживать Украину несмотря ни на что.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

