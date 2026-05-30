РФ готовится к массированному удару: авиаэксперт рассказал, чем будут бить на этот раз

Эксперт подчеркнул, что Россия вряд ли сможет существенно увеличить масштабы ракетных ударов по Украине.

Эксперт рассказал, чего ожидать от следующей массированной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: defence-ua, ТСН

Главное из заявлений эксперта:

РФ уже израсходовала большую часть запасов ракет

Враг будет делать ставку на массовые запуски дронов

Следующие удары не будут иметь новых масштабов

От следующей массированной воздушной атаки РФ не стоит ждать чего-то экстраординарного, поскольку враг и в дальнейшем будет действовать в привычном формате комбинированных ударов ракетами и дронами. Об этом рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире Espreso.

"На сегодняшний день россияне использовали 82 баллистические ракеты "Искандер" при месячном выпуске 60 ракет. Конечно, у них еще есть определенное количество ракет С-300 и северокорейских KN-23. Впрочем, все равно, они уже все, что выпускают, — выстреляли", — рассказал эксперт. видео дня

Романенко подчеркнул, что Россия вряд ли сможет существенно нарастить масштабы ракетных ударов по Украине. Основной акцент во время будущих атак, по его мнению, будет делаться на массовое применение дронов и отдельных типов крылатых ракет.

Калибр / Инфографика: Главред

"Что касается Х-101, то россияне выпускают более 60 ракет такого типа и уже использовали 89 ракет. Конечно, они могут напрячься и, как в феврале этого года, собрать больше ракет и что-то выпустить. Однако, думаю, запустят более 300 дронов. Возможно, могут использовать ракеты "Калибр", — предположил Романенко.

В то же время эксперт отметил, что ранее появлялась информация о подготовке российских кораблей к запуску этих ракет, но в этом месяце они вообще не применялись. "В общем, что бы ни говорил Шойгу, Россия будет обстреливать территорию Украины как обычно. Я бы не ожидал чего-то экстраординарного", — добавил он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, утром в субботу, 30 мая, в Ровенской области раздались мощные взрывы, после чего поднялся столб черного густого дыма. Целью российской атаки стало одно из частных предприятий.

Напомним, РФ хочет обстрелять Киев ракетами и дронами, чем постоянно угрожает Украине. Несмотря на то, что враг часто обстреливает столицу, он сможет найти новые цели. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Эксперт убежден, что под угрозой атаки может оказаться любое предприятие, работающее на территории бывших военных заводов.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов еще за несколько дней до их начала.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

