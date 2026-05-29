Кратко:
- Что сделал Петр Чернышев
- Как дочь актрисы отреагировала на могилу
Сегодня, 29 мая, в террористической России вспоминают смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от рака мозга два года назад.
На могилу умершей актрисы пришла ее младшая дочь Мила, а также ее муж-фигурист Петр Чернышев. Российские пропагандисты стали публиковать видео, как мужчина привел девочку и поднял ее, чтобы та поцеловала крест.
Кроме того, на могилу актрисы пришли поклонники артистки и ее мать. У могилы провели панихиду и установили шатёр, чтобы люди могли собраться и помянуть артистку пирогом.
Когда умерла Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года, ей было 53. Актриса ушла после долгой борьбы с раком мозга. Ее семья тщательно оберегала Анастасию и в сети не появилось ни единой фотографии актрисы во время болезни и на похоронах.
О персоне: Анастасия Заворотнюк
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
