Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

Температура будет на 5–10 градусов ниже климатической нормы.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине на выходных, 30 и 31 мая, будет находиться под влиянием малоподвижного циклона, поэтому по всей территории прогнозируется аномальный холод. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, температурные показатели будут на 5-10 градусов ниже климатической нормы.

"Время от времени будут проходить кратковременные дожди, которые местами могут сопровождаться мелким градом и шквальным усилением ветра", — добавил он.

Погода в Украине 30 мая

В субботу в западных регионах Украины в течение суток ожидаются умеренные дожди, днем местами с грозой. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

В центральных областях Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем местами с грозой. Температура воздуха в ночное время составит +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В южной половине страны, а также на Крымском полуострове будет преобладать нестабильная погода. Пройдут дожди, возможны грозы и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди, местами с грозой и мелким градом. Температура воздуха в ночное время составит +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов.

Погода в Украине 31 мая

В воскресенье в западных регионах Украины в течение суток ожидаются умеренные дожди, днем местами с грозой. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса, на Закарпатье до +25 градусов.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону ожидаются кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8 градусов, днем +15...+20 градусов.

В центральных областях Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем временами с грозой. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 градусов, днем +16...+21 градус.

В южной половине страны, а также на Крымском полуострове сохранится нестабильная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В восточных областях ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут дожди, местами с грозой и мелким градом. Температура воздуха в ночное время составит +3...+8 градусов, днем +13...+18 градусов.

Как долго продержится холодная погода

Синоптик Иван Семилит говорил, что прохладная и нестабильная погода в Украине сохранится до начала лета.

Он добавил, что ночью температура воздуха составит +5…+12 градусов, а днем местами будет всего +12…+13 градусов.

"Атмосферные фронты будут продолжать влиять на территорию Украины, поэтому кратковременные дожди и грозы будут периодически возвращаться, преимущественно в дневные часы", — отметил синоптик.

Погода в Украине — последние новости

Синоптик Наталья Диденко сообщала о существенном похолодании и дождях 29 мая, которые будут сопровождаться сильным северо-западным ветром. Температурные показатели будут колебаться в пределах +13…+17 градусов, а в Закарпатье и на юге Украины до +20 градусов.

Как сообщал Главред, Диденко также говорила, что последние дни мая в Украине будут особенно холодными и дождливыми, с порывистым ветром почти по всей территории страны. Особенно прохладно будет в центральных регионах, где дневная температура не превысит +13 градусов.

Кроме того, синоптики заявляли, что начало июня в Одессе будет прохладнее климатической нормы из-за влияния прохладных воздушных масс. В течение первой недели температура воздуха в регионе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

