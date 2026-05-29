"Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию

Николас Кейдж - племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайр.

Голливудский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety.

"Я Ник Кейдж. В прошлом году я официально сменил свое имя. Лучше быть патриархом своей собственной маленькой семьи, чем шутовским кузеном на периферии чужой", - пояснил артист. видео дня

Николас Кейдж - племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы и актрисы Талии Шайр. Он является двоюродным братом режиссера Софии Копполы.

Известный актер еще в начале карьеры взял псевдоним, чтобы избежать сравнений с дядей и успешно работать в киноиндустрии.

"Николасу Кейджу потребовалось более шести десятилетий, чтобы официально сменить имя. Актер, сыгравший в фильме "Лунный свет", которому 7 января исполнилось 62 года, рассказал, что наконец-то перестал быть Николасом Кимом Копполой, своим именем при рождении", - говорится в публикации.

Сам артист выразил полное удовлетворение этим долгожданным шагом. Он подтвердил, что окончательно разорвал формальную связь со знаменитой династией. Теперь его многолетний творческий псевдоним стал единственным официальным именем.

О персоне: Николас Кейдж Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер. Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе. Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде. Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах. Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве. Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.

