Новый мини-сериал Netflix от Спилберга собрал более 23 млн просмотров

Кратко:
- Мини-сериал "Динозавры" сумел заинтересовать широкую аудиторию
- Сериал состоит из четырёх эпизодов
- Рассказчиком выступил Морган Фриман
На платформе Netflix стремительно набирает популярность новый мини-сериал, спродюсированный Стивеном Спилбергом. Проект уже привлёк более 23 миллионов зрителей всего за несколько недель после премьеры. Об этом пишет SensaCine.
Хотя Netflix чаще ассоциируется с триллерами, драмами и научной фантастикой, на этот раз успех пришёл к документальному жанру. Речь идёт о мини-сериале "Динозавры", который сумел заинтересовать широкую аудиторию.
Создатель культового фильма "Парк юрского периода" возвращается к теме доисторических существ, но уже в новом формате. Сериал состоит из четырёх эпизодов и сочетает элементы художественного повествования с научно-популярным подходом, воссоздавая жизнь динозавров, существовавших более 200 миллионов лет назад. Зрители увидят путь этих существ от конца триасового периода до их исчезновения в конце мелового. Рассказчиком выступил обладатель премии "Оскар" Морган Фриман.
Мини-сериал, премьера которого состоялась на Netflix 6 марта, уже набрал 23,4 миллиона просмотров, согласно данным специализированного сайта What’s on Netflix.
Интересно, что этот мини-сериал можно считать своеобразным продолжением проекта "Жизнь на нашей планете". Над ним также работали Спилберг и Фриман.
Восьмисерийный документальный цикл рассказывает об эволюции жизни на Земле и также доступен на Netflix.
Новости кино
Легендарный голливудский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей.
Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".
На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.
Читайте также:
- Скандальная дочь Стивена Спилберга угодила за решетку - причина
- Проект окружен атмосферой тайны: вышел новый тизер фильма Спилберга
- Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире
О персоне: Стивен Спилберг
Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен.
Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины.
В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов.
Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы.
Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн".
Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред