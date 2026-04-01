Новый мини-сериал Netflix от Спилберга собрал более 23 млн просмотров

Создатель культового фильма "Парк юрского периода" возвращается к теме доисторических существ, но уже в новом формате.

Кратко:

Мини-сериал "Динозавры" сумел заинтересовать широкую аудиторию

Сериал состоит из четырёх эпизодов

Рассказчиком выступил Морган Фриман

На платформе Netflix стремительно набирает популярность новый мини-сериал, спродюсированный Стивеном Спилбергом. Проект уже привлёк более 23 миллионов зрителей всего за несколько недель после премьеры. Об этом пишет SensaCine.

Хотя Netflix чаще ассоциируется с триллерами, драмами и научной фантастикой, на этот раз успех пришёл к документальному жанру. Речь идёт о мини-сериале "Динозавры", который сумел заинтересовать широкую аудиторию.

Создатель культового фильма "Парк юрского периода" возвращается к теме доисторических существ, но уже в новом формате. Сериал состоит из четырёх эпизодов и сочетает элементы художественного повествования с научно-популярным подходом, воссоздавая жизнь динозавров, существовавших более 200 миллионов лет назад. Зрители увидят путь этих существ от конца триасового периода до их исчезновения в конце мелового. Рассказчиком выступил обладатель премии "Оскар" Морган Фриман.

Мини-сериал, премьера которого состоялась на Netflix 6 марта, уже набрал 23,4 миллиона просмотров, согласно данным специализированного сайта What’s on Netflix.

Интересно, что этот мини-сериал можно считать своеобразным продолжением проекта "Жизнь на нашей планете". Над ним также работали Спилберг и Фриман.

Восьмисерийный документальный цикл рассказывает об эволюции жизни на Земле и также доступен на Netflix.

Легендарный голливудский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей.

Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".

На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.

О персоне: Стивен Спилберг Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен. Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины. В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов. Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы. Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн". Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.

