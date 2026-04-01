Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Новый мини-сериал Netflix от Спилберга собрал более 23 млн просмотров

Виталий Кирсанов
1 апреля 2026, 19:08
Создатель культового фильма "Парк юрского периода" возвращается к теме доисторических существ, но уже в новом формате.
Кратко:

  • Мини-сериал "Динозавры" сумел заинтересовать широкую аудиторию
  • Сериал состоит из четырёх эпизодов
  • Рассказчиком выступил Морган Фриман

На платформе Netflix стремительно набирает популярность новый мини-сериал, спродюсированный Стивеном Спилбергом. Проект уже привлёк более 23 миллионов зрителей всего за несколько недель после премьеры. Об этом пишет SensaCine.

Хотя Netflix чаще ассоциируется с триллерами, драмами и научной фантастикой, на этот раз успех пришёл к документальному жанру. Речь идёт о мини-сериале "Динозавры", который сумел заинтересовать широкую аудиторию.

видео дня

Создатель культового фильма "Парк юрского периода" возвращается к теме доисторических существ, но уже в новом формате. Сериал состоит из четырёх эпизодов и сочетает элементы художественного повествования с научно-популярным подходом, воссоздавая жизнь динозавров, существовавших более 200 миллионов лет назад. Зрители увидят путь этих существ от конца триасового периода до их исчезновения в конце мелового. Рассказчиком выступил обладатель премии "Оскар" Морган Фриман.

Мини-сериал, премьера которого состоялась на Netflix 6 марта, уже набрал 23,4 миллиона просмотров, согласно данным специализированного сайта What’s on Netflix.

Интересно, что этот мини-сериал можно считать своеобразным продолжением проекта "Жизнь на нашей планете". Над ним также работали Спилберг и Фриман.

Восьмисерийный документальный цикл рассказывает об эволюции жизни на Земле и также доступен на Netflix.

Новости кино

Читайте также:

О персоне: Стивен Спилберг

Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен.

Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины.

В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов.

Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы.

Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн".

Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    шоу-бизнес Стивен Спилберг сериалы Netflix новости кино Netflix
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

    23:57Фронт
    РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

    19:27Война
    Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

    19:27Мир
    Популярное

    Ещё
    Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

    Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

    Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

    Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

    Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

    Последние новости

    04:00

    03:25

    03:15

    02:58

    02:14

    01:22

    05 апреля, воскресенье
    23:57

    23:26

    23:05

    23:05

    22:08

    21:28

    20:24

    19:35

    19:27

    19:27

    19:10

    18:59

    18:37

    18:27

    18:10

    17:27

    17:24

    17:23

    17:22

    17:10

    16:47

    16:45

    16:33

    16:29

    16:17

    15:21

    15:06

    15:01

    14:45

    14:22

    13:57

    13:47

    13:11

    12:49

    12:45

    11:57

    11:56

    11:32

    11:24

    10:53

    10:37

    10:35

    09:30

    09:08

    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Новости шоу бизнеса
    София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
    Мода и красота
    Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Экономика
    Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
    Регионы
    Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять