Насквозь мокрое белье после стирки: почему проблема кроется вовсе не в машинке

Многие сразу думают о поломке, хотя причина часто кроется в привычках, которые кажутся вполне логичными.

Что делать, если стиральная машина не отжимает белье / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Утро каждой хозяйки может легко испортить одна неприятность — достаточно открыть стиральную машину и увидеть, что свитер или полотенца остались почти мокрыми после стирки. Это не легкая влажность после нормального отжима, а ощущение, будто вещи только что прополоскали вручную.

Многие сразу думают о поломке, хотя причина часто кроется в привычках, которые кажутся вполне логичными. Об этом пишет издание Wprost.

Перегрузка барабана — скрытый виновник

Барабан может выглядеть пустым, даже когда он заполнен до предела. Инстинктивное желание "добавить еще одну кофту" кажется экономным решением, но именно оно чаще всего мешает машине работать правильно. Когда вещам не хватает пространства, они не могут равномерно распределиться, и устройство начинает бороться с балансом.

В таких случаях обороты автоматически снижаются, а цикл завершается с большим количеством воды внутри. Это особенно заметно на плотных тканях — полотенцах, свитерах, постельном белье.

Здесь действует простое правило: перегрузка барабана почти всегда означает более слабый отжим.

Деликатные программы не для всего

Многие выбирают "деликатную стирку", считая ее более безопасной для одежды. Она действительно более бережная, но имеет один существенный недостаток — значительно более низкую скорость отжима. Для легких тканей это работает, но плотные материалы после такого цикла могут впитать столько воды, что кажутся вдвое тяжелее.

Когда машина "говорит" о проблеме

Стиральные машины обычно предупреждают о неправильном распределении белья. Они могут долго набирать обороты, внезапно останавливаться, "подпрыгивать" или издавать глухой звук во время ускорения. Современные модели специально снижают скорость, чтобы избежать повреждений, — и это еще одна причина, почему вещи выходят слишком влажными.

Слив, фильтр и мелкие препятствия

Если вода не откачивается должным образом, белье фактически остается в воде до конца программы. Чаще всего виноваты перегнутый шланг, забитый фильтр или мелкие предметы, блокирующие насос. Иногда достаточно одного детского носка, чтобы машина перестала отжимать как следует. Это классический симптом проблемы со сливом.

Миф о "безопасных низких оборотах"

Считается, что низкие обороты помогают избежать сминания. Но для плотных тканей 400–600 об/мин — это путь к мокрым, тяжелым и долго остающимся влажными вещам. Они сохнут медленнее, быстрее впитывают запахи и могут даже испортиться в сушилке. Более высокие обороты — лучший выбор, если производитель ткани это позволяет.

Инструкция, которую стоит прочитать хотя бы раз

Хотя инструкции часто лежат в ящике годами, производители подробно описывают там максимальную загрузку, рекомендуемые программы и типичные ошибки. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы найти ответ без вызова сервиса.

Почему мокрое белье — это больше, чем неудобство

Если вещи регулярно выходят из машины слишком влажными, это означает дополнительную нагрузку на технику, более длительную сушку и больше энергозатрат. Влажные ткани также быстрее накапливают бактерии и запахи. Поэтому важно реагировать сразу, пока "мокрые полотенца" не превратились в настоящую проблему.

Об источнике — Wprost Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

