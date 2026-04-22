О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

Алексей Тесля
22 апреля 2026, 00:26
Один простой способ делает барабан свежим и блестящим - что предлагается.
Как избавиться от плесени в стиральной машине
  Пользователи предлагают устранять запахи и накипь простым способом
  Один способ делает барабан свежим и блестящим

Некоторые пользователи предлагают устранять запахи и накипь в стиральной машине при помощи обычного лимона и зубной пасты.

Для этого лимон разрезают пополам, на каждую половинку наносят пасту и запускают в машину цикл полоскания, пишет Express.

По их словам, такой способ делает барабан свежим и блестящим. И этому есть объяснение

Альтернативно, многие применяют таблетки для посудомоечных машин или специальные средства для ухода за стиральной техникой. Например, запуск таблеток при 90 °C помогает уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Однако эксперты предупреждают: лимонная кислота в мякоти слишком слабая для серьёзной очистки, а кусочки фруктов могут застрять в барабане. Дискуссии продолжаются, поскольку домовладельцы ищут дешёвые и безопасные методы поддерживать машину в чистоте.

Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.

Ранее мы также писали о том, Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки?

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворитВидео

"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываютсяВидео

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского реактивного шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

