О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

Вы узнаете:
- Пользователи предлагают устранять запахи и накипь простым способом
- Один способ делает барабан свежим и блестящим
Некоторые пользователи предлагают устранять запахи и накипь в стиральной машине при помощи обычного лимона и зубной пасты.
Для этого лимон разрезают пополам, на каждую половинку наносят пасту и запускают в машину цикл полоскания, пишет Express.
По их словам, такой способ делает барабан свежим и блестящим. И этому есть объяснение
Альтернативно, многие применяют таблетки для посудомоечных машин или специальные средства для ухода за стиральной техникой. Например, запуск таблеток при 90 °C помогает уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах.
Однако эксперты предупреждают: лимонная кислота в мякоти слишком слабая для серьёзной очистки, а кусочки фруктов могут застрять в барабане. Дискуссии продолжаются, поскольку домовладельцы ищут дешёвые и безопасные методы поддерживать машину в чистоте.
Как писал Главред, многие из нас носят джинсы или свитер несколько дней подряд, и в этом нет ничего страшного. Но когда дело доходит до носков, то ситуация совсем иная.
Ранее мы также писали о том, Сколько дней можно носить одни и те же носки без стирки?
Вам также может быть интересно:
- Сколько времени кошки помнят своих хозяев: мифы и факты
- Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находка
- Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред