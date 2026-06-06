Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ проверить свою наблюдательность, потренировать память и развить концентрацию внимания. Такие задания помогают поддерживать мозг в тонусе и пользуются большой популярностью среди любителей интеллектуальных испытаний, пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем вам пройти небольшой тест на внимательность. Перед вами два изображения мальчика и призрака. На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми, однако между ними скрыты три различия.

Ваша задача - обнаружить все отличия за 15 секунд. Звучит просто, но на практике справиться с этим вызовом удается далеко не каждому.

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Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно рассмотрите оба рисунка. Различия могут скрываться в самых неожиданных местах: в элементах одежды, предметах на парте, цветах или небольших деталях изображения. Главное - сохранять концентрацию и не упускать из виду даже самые незначительные нюансы.

Ограничение по времени делает задание еще более захватывающим, ведь проверяет не только внимательность, но и скорость реакции.

Смогли найти все три отличия до истечения времени?

Если же отыскать все различия не удалось - не переживайте. Правильный ответ можно увидеть ниже и сравнить его со своими результатами.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

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