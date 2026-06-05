Гигант размером с город: ученые найшли самый большой организм на планете, что известно

Ученые обнаружили крупнейший организм планенты Земля в американском Орегоне. Его вес превышает 600 тонн, а возраст составляет более нескольких тысяч лет.

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Ученые обнаружили самый большой организм на планете — как он выглядит / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Какой самый большой организм на планете

Сколько весит самый большой гриб в мире

Международная группа исследователей определила самый большой организм на Земле. Им оказался не кит, не дерево и даже не коралловый риф, а гигантский гриб, который десятилетиями разрастается под землей в американском штате Орегон. Его масштабы настолько велики, что площадь этого живого организма можно сравнить с территорией небольшого города. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, какой организм самый большой на планете.

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Самым большим организмом на планете оказался гриб

Исследователи установили, что самым большим организмом Земли является темный опяток, который растет в лесах американского Орегона. Особенность этого гиганта заключается в том, что почти весь он скрыт под землей.

"Международная группа ученых определила самый большой организм на планете. И им оказался гриб, растущий в лесах американского Орегона. Один единственный темный опеньок разросся под землей на площадь почти в тысячу гектаров", — говорится в видео.

Смотрите видео о самом большом грибе в мире:

По словам специалистов, увидеть этот организм полностью невозможно, поскольку он представляет собой разветвленную сеть грибницы, которая пронизывает почву и корневые системы деревьев.

Каковы размеры и возраст самого большого гриба в мире

Масштабы грибного гиганта поражают даже ученых. По оценкам исследователей, его вес превышает 600 тонн, а возраст может составлять не менее двух тысяч лет.

"Этот гигант весит более 600 тонн и живет на планете уже не менее двух тысяч лет. Увидеть его полностью невозможно, ведь он выглядит как огромная сеть грибницы, пронизывающая корни деревьев глубоко в почве", — отметили исследователи

Именно благодаря своей подземной структуре гриб смог занять огромную территорию и продолжает существовать на протяжении многих поколений.

Почему грибы считаются одной из древнейших форм жизни

Специалисты отмечают, что грибное царство существует на Земле уже сотни миллионов лет. За это время грибы пережили многочисленные глобальные катастрофы, которые уничтожали другие виды живых существ.

"Цивилизация грибов — одна из древнейших на этой планете. Она существует уже сотни миллионов лет. Грибы пережили динозавров и пять глобальных вымираний", — рассказал автор и ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Благодаря своей способности приспосабливаться к изменениям окружающей среды грибы остаются одной из самых успешных форм жизни на планете.

Как грибы влияют на экосистемы Земли

Ученые все чаще обращают внимание на роль грибов в природных процессах. Они не только участвуют в круговороте веществ, но и поддерживают существование целых экосистем.

"Они способны кормить людей и животных, лечить болезни, отравлять и открывать врата в другие миры. Грибы не строят мостов и небоскребов, но формируют леса. Они не владеют языком, но общаются", — отметил ведущий проекта.

По словам специалиста, значение грибов для жизни на планете гораздо больше, чем принято считать.

Почему ученые называют грибы технологией будущего

Исследователи убеждены, что человечество только начинает открывать истинный потенциал грибных сетей. Их способность передавать информацию и взаимодействовать с окружающей средой вызывает все больший интерес у ученых.

"Они не изобретают технологии, но сами являются технологией. Человечество только начинает понимать, что рядом с нами существует уникальная форма жизни, чья логика может стать нашим будущим. Но если эта сеть под нашими ногами настолько могущественна, что умеет управлять целыми экосистемами, не сотрет ли она когда-нибудь нас?", — подытожил Геннадий Попенко.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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