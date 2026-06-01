Археологи не поверили своим глазам: на месте крушения нашли уникальное сокровище

Алексей Тесля
1 июня 2026, 01:54
У берега наткнулись на сокровище

Вы узнаете:

  • На морском дне были обнаружены десятки тысяч древних бронзовых монет
  • На дне находится огромная россыпь монет позднеримского периода

У берегов Сардинии исследователи наткнулись на одну из крупнейших находок римской эпохи последних лет. На морском дне были обнаружены десятки тысяч древних бронзовых монет, пролежавших под водой почти 1700 лет.

Необычное открытие произошло после того, как один из дайверов заметил среди водорослей металлические предметы и сообщил о них властям. После этого к месту находки направили археологов и специалистов по подводным исследованиям, пишет Popular Mechanics.

В ходе обследования акватории выяснилось, что на дне находится огромная россыпь монет позднеримского периода. По предварительным оценкам, их количество может составлять от нескольких десятков тысяч до более чем 50 тысяч экземпляров.

Ученые установили, что речь идет о бронзовых монетах, находившихся в обращении в IV веке нашей эры. Большинство из них были изготовлены примерно между 324 и 345 годами.

Особую ценность находке придает её сохранность. Несмотря на многовековое пребывание в морской воде, значительная часть монет сохранилась в необычайно хорошем состоянии, что является редкостью для подобных артефактов.

Кроме денежных знаков, археологи обнаружили фрагменты древнеримских амфор. Это позволяет предполагать, что сокровища могли оказаться на дне после морской катастрофы, однако окончательная версия происхождения клада пока не подтверждена.

Сейчас специалисты продолжают очищать и изучать находку. После завершения исследований часть уникальной коллекции планируют передать в местный музей, где ее смогут увидеть посетители.

Неразгаданная тайна следов в Антарктиде

Антарктида традиционно рассматривается как континент, где отсутствовало постоянное человеческое население, за исключением современных научных экспедиций и временных исследовательских станций. При этом геологические данные свидетельствуют, что в далёком прошлом здесь существовали более мягкие климатические условия — с лесами и болотистыми зонами, которые исчезли задолго до появления человека.

Однако некоторые устные традиции народов Полинезии предлагают альтернативный взгляд на историю региона. В частности, в маорийских преданиях упоминается мореплаватель Хуи Те Рангиора, который, согласно легендам, мог достигнуть южных ледяных морей уже в VII веке нашей эры.

Подобные рассказы вызывают интерес у исследователей, поскольку ставят под вопрос общепринятые представления о времени первых возможных контактов человека с Антарктикой.

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

