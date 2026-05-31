Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточки

Алексей Тесля
31 мая 2026, 17:28
Как вырастить перси / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Выбор семян и подготовка
  • Посадка в открытый грунт или контейнер
  • Полив и уход
  • Борьба с вредителями и болезнями

Выращивание персика из косточки — увлекательный и доступный способ обзавестись собственным фруктовым деревом.

В отличие от коммерческих садов, где персики обычно прививают, семена сохраняют сортовые характеристики родительского растения, а значит, плоды будут практически идентичны по вкусу и качеству, пишет Southern Living.

Выбор семян и подготовка

Для посадки используйте косточки спелых персиков, купленных у местных фермеров. Местные сорта лучше адаптированы к климату региона. Перед посадкой косточки очищают от остатков плодов, моют и просушивают несколько дней. Для лучшей всхожести семена рекомендуется извлечь из косточек. При этом важно аккуратно вскрыть косточку, чтобы не повредить семя внутри.

Храните подготовленные семена в прохладном месте до начала проращивания.

Стратификация семян

Семена персика требуют холодной обработки — стратификации. В прохладных регионах их можно посадить прямо в грунт осенью, где они естественным образом пройдут период охлаждения. В теплых климатах семена сначала помещают в холодильник на 1–3 месяца в слегка влажную почвенную смесь, избегая переувлажнения и контакта с фруктами. Через месяц можно заметить первые корешки, что будет сигналом о готовности к посадке.

Посадка в открытый грунт или контейнер

При высадке семян на улице или в контейнерах соблюдайте расстояние 4,5–6 метров между будущими деревьями. Семена сажают на глубину примерно 7–8 см, слегка уплотняя почву и поливая умеренно. Для защиты от животных используйте сетку или клетку, заглубляя ее в землю. Мульчирование помогает сохранить влагу и подавляет рост сорняков.

Контейнеры для рассады можно использовать одноразовые: торфяные, картонные или бумажные. При пересадке в сад их можно высаживать вместе с корневым комом, чтобы не повредить молодые корни.

Что любит и чего не любит персик
/ Инфографика: Главред

Полив и уход

В первый год саженцы требуют регулярного полива — примерно 2,5 см воды в неделю. Мульчирование толщиной 7–8 см вокруг ствола помогает удерживать влагу.

Подкормка

Через неделю после посадки внесите небольшое количество сбалансированного удобрения (например, 10-10-10) вокруг ствола на расстоянии 20–30 см. Повторите подкормку через пять недель. В последующие годы удобрения применяют ранней весной и поздней весной, постепенно увеличивая дозу.

Борьба с вредителями и болезнями

Персики подвержены болезням и насекомым: курчавости листьев, бактериальной пятнистости, парше, а также поражению долгоносиком. Садоводы-любители могут ограничиться профилактическими мерами: удалять больные ветки и плоды, использовать сетки для защиты плодов.

Сбор урожая

При правильном уходе саженцы начинают плодоносить через 3–5 лет. Деревья, выращенные из семян, не только украсят сад, но и обеспечат вкусные плоды без химической обработки.

Выращивание персика из косточки — процесс долгий, но увлекательный. Он позволяет садоводам самостоятельно экспериментировать с сортами, адаптированными к местному климату, и получать настоящий домашний урожай.

Смотрите видео - как выращивать персик:

Видео посвящено тому, как правильно заготовить косточки персика для дальнейшей посадки. Рассказ ведётся от лица человека, который уверяет, что процедура не представляет сложности и каждый может её повторить самостоятельно.

Автор подчёркивает, что садоводство в целом — занятие доступное и понятное. Кроме того, в видео объясняется, что персики можно выращивать различными способами: начиная прямо из косточки или же позже используя метод прививки.

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
