Саженцы не нужны: как персиковое дерево легко вырастить прямо из косточки

В отличие от коммерческих садов, где персики обычно прививают, семена сохраняют сортовые характеристики родительского растения.

https://glavred.info/sad-ogorod/sazhency-ne-nuzhny-kak-persikovoe-derevo-legko-vyrastit-pryamo-iz-kostochki-10769255.html Ссылка скопирована

Как вырастить перси / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Выбор семян и подготовка

Посадка в открытый грунт или контейнер

Полив и уход

Борьба с вредителями и болезнями

Выращивание персика из косточки — увлекательный и доступный способ обзавестись собственным фруктовым деревом.

В отличие от коммерческих садов, где персики обычно прививают, семена сохраняют сортовые характеристики родительского растения, а значит, плоды будут практически идентичны по вкусу и качеству, пишет Southern Living.

видео дня

Выбор семян и подготовка

Для посадки используйте косточки спелых персиков, купленных у местных фермеров. Местные сорта лучше адаптированы к климату региона. Перед посадкой косточки очищают от остатков плодов, моют и просушивают несколько дней. Для лучшей всхожести семена рекомендуется извлечь из косточек. При этом важно аккуратно вскрыть косточку, чтобы не повредить семя внутри.

Храните подготовленные семена в прохладном месте до начала проращивания.

Стратификация семян

Семена персика требуют холодной обработки — стратификации. В прохладных регионах их можно посадить прямо в грунт осенью, где они естественным образом пройдут период охлаждения. В теплых климатах семена сначала помещают в холодильник на 1–3 месяца в слегка влажную почвенную смесь, избегая переувлажнения и контакта с фруктами. Через месяц можно заметить первые корешки, что будет сигналом о готовности к посадке.

Посадка в открытый грунт или контейнер

При высадке семян на улице или в контейнерах соблюдайте расстояние 4,5–6 метров между будущими деревьями. Семена сажают на глубину примерно 7–8 см, слегка уплотняя почву и поливая умеренно. Для защиты от животных используйте сетку или клетку, заглубляя ее в землю. Мульчирование помогает сохранить влагу и подавляет рост сорняков.

Контейнеры для рассады можно использовать одноразовые: торфяные, картонные или бумажные. При пересадке в сад их можно высаживать вместе с корневым комом, чтобы не повредить молодые корни.

/ Инфографика: Главред

Полив и уход

В первый год саженцы требуют регулярного полива — примерно 2,5 см воды в неделю. Мульчирование толщиной 7–8 см вокруг ствола помогает удерживать влагу.

Подкормка

Через неделю после посадки внесите небольшое количество сбалансированного удобрения (например, 10-10-10) вокруг ствола на расстоянии 20–30 см. Повторите подкормку через пять недель. В последующие годы удобрения применяют ранней весной и поздней весной, постепенно увеличивая дозу.

Борьба с вредителями и болезнями

Персики подвержены болезням и насекомым: курчавости листьев, бактериальной пятнистости, парше, а также поражению долгоносиком. Садоводы-любители могут ограничиться профилактическими мерами: удалять больные ветки и плоды, использовать сетки для защиты плодов.

Сбор урожая

При правильном уходе саженцы начинают плодоносить через 3–5 лет. Деревья, выращенные из семян, не только украсят сад, но и обеспечат вкусные плоды без химической обработки.

Выращивание персика из косточки — процесс долгий, но увлекательный. Он позволяет садоводам самостоятельно экспериментировать с сортами, адаптированными к местному климату, и получать настоящий домашний урожай.

Смотрите видео - как выращивать персик:

Видео посвящено тому, как правильно заготовить косточки персика для дальнейшей посадки. Рассказ ведётся от лица человека, который уверяет, что процедура не представляет сложности и каждый может её повторить самостоятельно.

Автор подчёркивает, что садоводство в целом — занятие доступное и понятное. Кроме того, в видео объясняется, что персики можно выращивать различными способами: начиная прямо из косточки или же позже используя метод прививки.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред