На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

Кремль превратил Беларусь в военный плацдарм

Читайте в материале:

Почему Беларусь называют опорой военной логистики РФ

Что известно о новых военных объектах у границы

Готова ли белорусская армия к наступательным действиям

Беларусь все глубже втягивается в военную машину Кремля и может быть использована Россией как плацдарм для нового вторжения в Украину. Об этом говорится в материале агентства Associated Press (AP).

Издание отмечает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко, который находится у власти более 30 лет, остается одним из ключевых союзников Кремля и продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины.

Журналисты напомнили, что именно с территории Беларуси в феврале 2022 года российские войска начали наступление на Киев. После провала плана по быстрому захвату украинской столицы Минск также стал площадкой для первых переговоров между украинской и российской делегациями.

По данным AP, по мере затягивания войны роль Беларуси в поддержке России только усиливалась. Белорусские предприятия производят микроэлектронику, системы наведения, артиллерийские боеприпасы и грузовики для транспортировки российских баллистических ракет.

Посланник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что в обломках российской баллистической ракеты "Орешник", выпущенной по Украине 24 мая, были обнаружены микрочипы белорусского производства.

Кроме того, Беларусь предоставляет свои полигоны для подготовки российских военных, проводит совместные учения и принимает на лечение раненых российских солдат.

Глава организации БелПОЛ Владимир Жигар заявил, что белорусская промышленность фактически интегрирована в российский военно-промышленный комплекс.

По его словам, более 500 предприятий Беларуси участвуют в производстве вооружений, ремонте военной техники и обеспечении логистики для российской армии.

"Режим Лукашенко очень серьезно вовлечен в войну. Лукашенко всячески помогает России", — подчеркнул Жигар.

Он также сообщил, что в приграничной с Украиной Гомельской области строятся новые военные объекты, включая крупный полигон и казармы для размещения значительного количества военнослужащих.

По мнению Жигара, Беларусь уже фактически утратила военный суверенитет.

"Беларусь не обладает военным суверенитетом, и как только Москва сочтет это необходимым, то использует Беларусь в качестве плацдарма для нового вторжения в Украину или какого-либо вооруженного конфликта со странами НАТО", — заявил он.

Дополнительную обеспокоенность вызывает размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.

В то же время ряд экспертов сомневается в способности белорусской армии самостоятельно участвовать в масштабных наступательных операциях. Военный аналитик Александр Алесин отметил, что численность вооруженных сил Беларуси составляет около 48,6 тысячи человек, а для полноценного вторжения потребовалась бы мобилизация до 500 тысяч военных.

"Белорусская армия не пригодна для наступательных действий", — считает эксперт.

Он также напомнил, что Украина за последние годы значительно укрепила границу с Беларусью, создав оборонительные сооружения и минные заграждения, которые могут сорвать любую попытку нового наступления.

По мнению Алесина, сам Лукашенко не заинтересован в прямом участии в войне и предпочитает сохранять нынешнюю роль Беларуси как поставщика военной продукции для России.

"Лукашенко меньше всего хочет воевать, и он будет цепляться за свою нынешнюю позицию любой ценой, чтобы избежать боевых действий, получая при этом огромную прибыль от войны", — подытожил аналитик.

Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

