На границе строят полигоны и казармы: СМИ узнали, что Путин готовит в Беларуси

Сергей Кущ
31 мая 2026, 17:23
По мнению экспертов, сам Лукашенко не заинтересован в прямом участии в войне.
Лукашенко, Путин
Кремль превратил Беларусь в военный плацдарм / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Почему Беларусь называют опорой военной логистики РФ
  • Что известно о новых военных объектах у границы
  • Готова ли белорусская армия к наступательным действиям

Беларусь все глубже втягивается в военную машину Кремля и может быть использована Россией как плацдарм для нового вторжения в Украину. Об этом говорится в материале агентства Associated Press (AP).

Издание отмечает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко, который находится у власти более 30 лет, остается одним из ключевых союзников Кремля и продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины.

Журналисты напомнили, что именно с территории Беларуси в феврале 2022 года российские войска начали наступление на Киев. После провала плана по быстрому захвату украинской столицы Минск также стал площадкой для первых переговоров между украинской и российской делегациями.

По данным AP, по мере затягивания войны роль Беларуси в поддержке России только усиливалась. Белорусские предприятия производят микроэлектронику, системы наведения, артиллерийские боеприпасы и грузовики для транспортировки российских баллистических ракет.

Посланник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что в обломках российской баллистической ракеты "Орешник", выпущенной по Украине 24 мая, были обнаружены микрочипы белорусского производства.

Кроме того, Беларусь предоставляет свои полигоны для подготовки российских военных, проводит совместные учения и принимает на лечение раненых российских солдат.

Глава организации БелПОЛ Владимир Жигар заявил, что белорусская промышленность фактически интегрирована в российский военно-промышленный комплекс.

По его словам, более 500 предприятий Беларуси участвуют в производстве вооружений, ремонте военной техники и обеспечении логистики для российской армии.

"Режим Лукашенко очень серьезно вовлечен в войну. Лукашенко всячески помогает России", — подчеркнул Жигар.

Он также сообщил, что в приграничной с Украиной Гомельской области строятся новые военные объекты, включая крупный полигон и казармы для размещения значительного количества военнослужащих.

армия Беларуси инфографика / Инфографика: Главред

По мнению Жигара, Беларусь уже фактически утратила военный суверенитет.

"Беларусь не обладает военным суверенитетом, и как только Москва сочтет это необходимым, то использует Беларусь в качестве плацдарма для нового вторжения в Украину или какого-либо вооруженного конфликта со странами НАТО", — заявил он.

Дополнительную обеспокоенность вызывает размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.

В то же время ряд экспертов сомневается в способности белорусской армии самостоятельно участвовать в масштабных наступательных операциях. Военный аналитик Александр Алесин отметил, что численность вооруженных сил Беларуси составляет около 48,6 тысячи человек, а для полноценного вторжения потребовалась бы мобилизация до 500 тысяч военных.

"Белорусская армия не пригодна для наступательных действий", — считает эксперт.

Он также напомнил, что Украина за последние годы значительно укрепила границу с Беларусью, создав оборонительные сооружения и минные заграждения, которые могут сорвать любую попытку нового наступления.

По мнению Алесина, сам Лукашенко не заинтересован в прямом участии в войне и предпочитает сохранять нынешнюю роль Беларуси как поставщика военной продукции для России.

"Лукашенко меньше всего хочет воевать, и он будет цепляться за свою нынешнюю позицию любой ценой, чтобы избежать боевых действий, получая при этом огромную прибыль от войны", — подытожил аналитик.

По словам военного аналитика, российские планы включают подготовку масштабную атаку РФ на Винницу через территорию Беларуси, создавая серьезную угрозу для ряда ключевых украинских областей. Это подтверждается строительством новых военных объектов в приграничной зоне. Данные детали изложены в статье о опасном плане атаки РФ через Беларусь.

Также ранее сообщалось, что уровень угрозы исходит не только от белорусской территории. Эксперт отметил код "Желтый" в оценке боевой готовности на южных направлениях, что свидетельствует о сохранении значительной опасности для украинской обороны. Ситуация раскрыта в публикации о угрозах с территории Беларуси.

Напомним, что как ранее сообщал Главред, аналитики не исключают возможное вторжение взамедлительной ситуации на белорусско-украинской границе. События последних недель усиливают необходимость мониторинга и предупреждения подобных сценариев. В публикации "Нельзя исключать вторжения в ГПСУ" даны подробные оценки текущих вызовов и предупреждений.

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

