Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

Советы для огородников: как правильно окучивать картофель, чтобы повысить урожайность. Основные правила ухода и полезные нюансы.

Когда укрывать картофель

О чем вы узнаете:

Зачем окучивать картофель и как это влияет на урожай

Когда и сколько раз нужно проводить окучивание

Чтобы получить много картофеля, за ним нужно правильно ухаживать. Самая важная процедура — это окучивание. Так называют присыпание нижней части куста влажной и рыхлой землей. Вокруг растения делают небольшой земляной холмик. Подробнее расскажет Главред.

Как рассказывают на YouTube-канале "Мастерская Садовода", без этого получить максимальный урожай очень сложно. Земляной насып помогает кустам расти крепкими.

В результате многолетних наблюдений установлено, что правильно и своевременно выполненное окучивание позволяет увеличить урожайность не менее чем на 25–30%.

Зачем окучивать картофель: основные преимущества

Растет больше плодов

В рыхлой земле корни разрастаются лучше, появляются новые подземные побеги, и на них формируется больше картофеля.

Защита от непогоды

Почва укрывает молодые ростки от весенних заморозков и не дает ветру повалить кусты.

Больше воздуха и влаги

Когда землю рыхлят, исчезают твердые комки, из-за которых картофель растет мелким и кривым. К корням легче доходит кислород и вода.

Меньше сорняков

Во время работы на огороде убирают лишнюю траву, которая мешает картофелю расти.

Картофель не зеленеет

Земля закрывает верхние клубни от солнца, поэтому они остаются пригодными к употреблению. Кроме того, такой урожай осенью легче выкапывать.

Когда и как правильно окучивать картофель

Картофель окучивают не менее двух раз за сезон. Делать это нужно по следующему графику: первый раз — когда ростки только взошли и выросли до 5–10 сантиметров; второй раз — через 2–3 недели, когда кусты подрастут до 20–30 сантиметров. И третий раз землю окучивают перед самым цветением.

К работам приступают в пасмурный день после дождя или хорошего полива, так как окучивают только по влажной земле.

Работать можно мотыгой, культиватором или специальной техникой (мотоблоком). Главное — не делать этого в жару в середине дня. Горячая земля может обжечь стебли и остановить их рост. Лучше выходить на огород утром или вечером.

Когда окучивание не нужно

Процедуру не проводят, если очень сухо — там, где лето жаркое и нет дождей или полива, окучивать не стоит, так как в сухой земле картофель плохо растет. Также окучивание не требуется, если картофель выращивают под специальным нетканым агроматериалом.

