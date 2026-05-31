Когда и зачем укрывать картофель: секрет, который увеличит урожай на треть

Чтобы получить много картофеля, за ним нужно правильно ухаживать. Самая важная процедура — это окучивание. Так называют присыпание нижней части куста влажной и рыхлой землей. Вокруг растения делают небольшой земляной холмик. Подробнее расскажет Главред.
Как рассказывают на YouTube-канале "Мастерская Садовода", без этого получить максимальный урожай очень сложно. Земляной насып помогает кустам расти крепкими.
В результате многолетних наблюдений установлено, что правильно и своевременно выполненное окучивание позволяет увеличить урожайность не менее чем на 25–30%.
Зачем окучивать картофель: основные преимущества
Растет больше плодов
В рыхлой земле корни разрастаются лучше, появляются новые подземные побеги, и на них формируется больше картофеля.
Защита от непогоды
Почва укрывает молодые ростки от весенних заморозков и не дает ветру повалить кусты.
Больше воздуха и влаги
Когда землю рыхлят, исчезают твердые комки, из-за которых картофель растет мелким и кривым. К корням легче доходит кислород и вода.
Меньше сорняков
Во время работы на огороде убирают лишнюю траву, которая мешает картофелю расти.
Картофель не зеленеет
Земля закрывает верхние клубни от солнца, поэтому они остаются пригодными к употреблению. Кроме того, такой урожай осенью легче выкапывать.
Когда и как правильно окучивать картофель
Когда и как правильно окучивать картофель
Картофель окучивают не менее двух раз за сезон. Делать это нужно по следующему графику: первый раз — когда ростки только взошли и выросли до 5–10 сантиметров; второй раз — через 2–3 недели, когда кусты подрастут до 20–30 сантиметров. И третий раз землю окучивают перед самым цветением.
К работам приступают в пасмурный день после дождя или хорошего полива, так как окучивают только по влажной земле.
Работать можно мотыгой, культиватором или специальной техникой (мотоблоком). Главное — не делать этого в жару в середине дня. Горячая земля может обжечь стебли и остановить их рост. Лучше выходить на огород утром или вечером.
Когда окучивание не нужно
Процедуру не проводят, если очень сухо — там, где лето жаркое и нет дождей или полива, окучивать не стоит, так как в сухой земле картофель плохо растет. Также окучивание не требуется, если картофель выращивают под специальным нетканым агроматериалом.
Подобная процедура не нужна и при выращивании культуры под нетканым черным агроматериалом, поскольку там и так созданы все необходимые условия для нормального развития клубней.
О YouTube-канале: Мастерская Садовода
Канал создан в 2020 году. На данный момент его подписчиками являются более 7 тысяч пользователей. Канал будет интересен людям, увлекающимся овощеводством, фермерством, садоводством и озеленением. Здесь размещаются видео с практическими советами и инструкциями по выращиванию различных овощей и фруктов, а также уходу за садом и огородом.
