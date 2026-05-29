Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

Вредят ли картофелю зеленые плоды после цветения? Как они влияют на развитие клубней и что советуют агрономы.

После того как картофель отцветает, на кустах часто появляются маленькие зеленые шарики. Многие огородники не знают, что с ними делать: оставлять или обрывать, чтобы это не повредило урожаю. Главред попробует ответить на этот вопрос.

По словам автора YouTube-канала "Дідова хата", если картофель растет на обычном огороде, эти шарики лучше оборвать. Это поможет получить более крупные и качественные подземные клубни.

Нужно ли на картофеле отрывать плоды? Конечно, нужно. Если вы хотите, чтобы у вас был хороший урожай и плодоношение шло именно на корневые клубни, то да — нужно вырывать…

Когда на кустах растут зеленые плоды, растение тратит на них много сил и питательных веществ, которые нужны для созревания семян.

Если эти шарики вовремя удалить, куст перестанет отдавать им соки. Все полезные элементы пойдут в землю — непосредственно на рост и развитие самого картофеля.

Такая процедура полезна только для частных грядок и небольших участков. На больших полях этим никто не занимается.

В промышленных масштабах обрывать плоды вручную на каждом кусте просто невозможно из-за больших объемов. Однако на собственном огороде этот простой способ поможет заметно улучшить качество урожая.

Опытные агрономы подтверждают эту практику и подчеркивают еще один важный момент — эти плоды содержат очень высокую концентрацию соланина, поэтому они сильно ядовиты для людей и животных.

Об источнике: YouTube-канал "Дідова Хата" YouTube-канал "Дідова Хата" — украинский проект, посвященный жизни в деревне, хозяйству, огородничеству и бытовым советам. На канале более 4,9 тысячи подписчиков и около 380 видео, большинство из которых выходят в формате коротких роликов (Shorts). Автор делится собственным опытом ведения домашнего хозяйства: выращиванием овощей, содержанием животных, работой на пасеке, обустройством усадьбы. В контенте преобладают практические советы и демонстрации процессов из реальной жизни украинской деревни. Канал ориентирован на зрителей, интересующихся экономным бытом и сельским образом жизни.

