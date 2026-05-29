Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

О чем вы узнаете:
- Нужно ли обрывать зеленые плоды на картофеле
- Как они влияют на урожай
- Почему эти ягоды могут быть опасными
После того как картофель отцветает, на кустах часто появляются маленькие зеленые шарики. Многие огородники не знают, что с ними делать: оставлять или обрывать, чтобы это не повредило урожаю. Главред попробует ответить на этот вопрос.
Почему эти плоды лучше удалять
По словам автора YouTube-канала "Дідова хата", если картофель растет на обычном огороде, эти шарики лучше оборвать. Это поможет получить более крупные и качественные подземные клубни.
Нужно ли на картофеле отрывать плоды? Конечно, нужно. Если вы хотите, чтобы у вас был хороший урожай и плодоношение шло именно на корневые клубни, то да — нужно вырывать…
Как зеленые плоды влияют на картофель
Когда на кустах растут зеленые плоды, растение тратит на них много сил и питательных веществ, которые нужны для созревания семян.
Если эти шарики вовремя удалить, куст перестанет отдавать им соки. Все полезные элементы пойдут в землю — непосредственно на рост и развитие самого картофеля.
Видео о том, стоит ли обрывать на картофеле зеленые плоды, можно посмотреть здесь:
Когда можно не срывать зеленые плоды
Такая процедура полезна только для частных грядок и небольших участков. На больших полях этим никто не занимается.
В промышленных масштабах обрывать плоды вручную на каждом кусте просто невозможно из-за больших объемов. Однако на собственном огороде этот простой способ поможет заметно улучшить качество урожая.
Что стоит знать о зеленых шариках
Опытные агрономы подтверждают эту практику и подчеркивают еще один важный момент — эти плоды содержат очень высокую концентрацию соланина, поэтому они сильно ядовиты для людей и животных.
Об источнике: YouTube-канал "Дідова Хата"
YouTube-канал "Дідова Хата" — украинский проект, посвященный жизни в деревне, хозяйству, огородничеству и бытовым советам. На канале более 4,9 тысячи подписчиков и около 380 видео, большинство из которых выходят в формате коротких роликов (Shorts). Автор делится собственным опытом ведения домашнего хозяйства: выращиванием овощей, содержанием животных, работой на пасеке, обустройством усадьбы. В контенте преобладают практические советы и демонстрации процессов из реальной жизни украинской деревни. Канал ориентирован на зрителей, интересующихся экономным бытом и сельским образом жизни.
