Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

Как картофель появился в Украине и почему у него десятки названий — происхождение, языковые изменения и региональные особенности.

Название картофеля

Сегодня трудно представить украинский стол без картофеля, который часто называют "вторым хлебом". Украина занимает третье место в мире по объемам его производства, а средний украинец съедает около 120 кг этого овоща в год. Однако в пределах Украины этот корнеплод имеет десятки различных названий, каждое из которых скрывает уникальную историю — подробнее рассказывает Главред.

Как картофель появился в Украине

Автор YouTube-канала "Istoria Movy" рассказывает , что картофель появился в Украине относительно поздно — в конце XVIII века. Он попал к нам с Запада через Польшу, принеся с собой и свое название. Сначала его высаживали только как декоративное растение ради красивых цветов.

У украинцев просто не было своего слова для растения, которого они никогда раньше не видели, поэтому они заимствовали польское название. Картофля стала картофелем, потому что звук "ф" не был свойственен исконной украинской фонетике, — объясняет филолог в видео.

Почему картофель — это "маленький трюфель"

Слово "картопля" прошло долгий путь: от латинского terrae tuber (подземный бугорок) до итальянского tartuffolo, что означает "маленький трюфель". Итальянцы заметили сходство между картофелем и дорогим грибом, растущим в земле. Впоследствии название попало к немцам, которые превратили его в Kartoffel, а уже от них — к полякам и украинцам.

Бараболя, крумпли или бульба: почему в Украине десятки названий

Помимо общеупотребительного "картофеля", в разных уголках Украины сохранились свои особые названия:

Бараболя (Подолье, центральная Украина)

Это название происходит от чешского слова brambora, которое возникло от названия немецкого города Бранденбург. Именно оттуда прусские солдаты завезли овощ в Чехию, а впоследствии название через трансформации добралось до Украины.

Крумпли (Закарпатье)

Название заимствовано из венгерского языка, который взял его из австрийских диалектов немецкого (Grundbirne — "земляная груша").

Репа (Галичина, Закарпатье)

До появления картофеля именно репа была главным корнеплодом. Когда появился новый овощ, люди просто перенесли на него старое привычное название.

Бульба (Полесье)

Слово описывает форму — округлую и выпуклую. Оно пришло через польский язык из латыни (bulbus).

Каждое региональное название — это как новый взгляд на историю: кто с кем торговал, кто кого завоевывал, — подчеркивает автор канала.

Такие варианты, как бандурки (Прикарпатье) или мандибурка (Буковина), также являются видоизмененными версиями названия того же самого Бранденбурга.

Исследование названий показывает, как язык адаптирует новые явления, превращая "иностранные деликатесы" в неотъемлемую часть национальной культуры и быта.

Об источнике: Istoriya Movy Istoriya Movy — это научно-популярный YouTube-канал, посвященный лингвистической генеалогии, этимологии и эволюции языковых семей мира. Контент основан на академических исследованиях и визуализируется с помощью анимированных карт, сравнительных таблиц и лингвистических деревьев, что позволяет отследить развитие языков от древнейших реконструкций до современных диалектов. Канал подробно разбирает взаимосвязи между народами через призму филологии, объясняет механизмы языковых заимствований и опровергает распространенные исторические мифы, делая сложные гуманитарные знания доступными для широкой аудитории.

