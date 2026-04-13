Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Марина Иваненко
13 апреля 2026, 14:23
Почему советский пломбир считался лучшим в мире и как он на самом деле появился — история американских технологий и изменения стандартов.
История советского мороженого
История советского мороженого / Коллаж: Главред, скриншоты

  • В чем секрет советского пломбира
  • Почему современное мороженое имеет совсем другой вкус

Многие люди с ностальгией вспоминают вкус советского мороженого и считают его уникальным достижением пищевой промышленности того времени. Однако исторические факты свидетельствуют, что технология производства, рецепты и оборудование для изготовления мороженого были заимствованы у Соединенных Штатов Америки — Главред расскажет об этом подробнее.

Как СССР перенимал американский опыт производства мороженого

Как рассказывается в видео на YouTube-канале "Историк", история "лучшего в мире" пломбира началась в 1936 году. Тогда народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян отправился в двухмесячную командировку в США для изучения западного опыта.

Впоследствии Микоян вспоминал:

Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным.

Автор канала рассказывает, что результат поездки был однозначным:

Мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого.

Вместе с рецептами ванильного, сливочного пломбира, эскимо и крем-брюле были закуплены американские станки, холодильные установки и даже тележки для уличной торговли.

Что еще СССР позаимствовал у США

Помимо мороженого, американское происхождение имеют десятки других популярных продуктов:

  • Соусы и консервы: майонез "Провансаль", кетчуп, овощные и рыбные консервы.
  • Бакалея и сладости: сгущенное молоко, кукурузные хлопья, шоколад и конфеты.
  • Напитки: технология изготовления "советского шампанского", соки и линии для упаковки чая и кофе.
  • Быт: первые советские бытовые холодильники также изготавливались по американским образцам.

Почему сегодня мороженое уже не имеет того самого вкуса

Высокое качество продукта в первые десятилетия можно объяснить соблюдением государственных стандартов и использованием только натуральных ингредиентов. Но уже с середины 1960-х годов контроль начал ослабевать, а рецептуру стали удешевлять.

Окончательные изменения произошли в 1986 году, когда вместо стандартов ввели технические условия. Автор видео отмечает:

В составе появились химические ароматизаторы, стабилизаторы и другие добавки.

Сегодня вместо коровьего молока производители часто используют пальмовое масло, из-за чего найти мороженое с "тем самым" натуральным вкусом становится все труднее.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами о СССР. Аудитория канала — более 14 тысяч подписчиков.

