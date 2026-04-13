Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

О чем вы узнаете:
- В чем секрет советского пломбира
- Почему современное мороженое имеет совсем другой вкус
Многие люди с ностальгией вспоминают вкус советского мороженого и считают его уникальным достижением пищевой промышленности того времени. Однако исторические факты свидетельствуют, что технология производства, рецепты и оборудование для изготовления мороженого были заимствованы у Соединенных Штатов Америки — Главред расскажет об этом подробнее.
Как СССР перенимал американский опыт производства мороженого
Как рассказывается в видео на YouTube-канале "Историк", история "лучшего в мире" пломбира началась в 1936 году. Тогда народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян отправился в двухмесячную командировку в США для изучения западного опыта.
Впоследствии Микоян вспоминал:
Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным.
Автор канала рассказывает, что результат поездки был однозначным:
Мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого.
Вместе с рецептами ванильного, сливочного пломбира, эскимо и крем-брюле были закуплены американские станки, холодильные установки и даже тележки для уличной торговли.
Что еще СССР позаимствовал у США
Помимо мороженого, американское происхождение имеют десятки других популярных продуктов:
- Соусы и консервы: майонез "Провансаль", кетчуп, овощные и рыбные консервы.
- Бакалея и сладости: сгущенное молоко, кукурузные хлопья, шоколад и конфеты.
- Напитки: технология изготовления "советского шампанского", соки и линии для упаковки чая и кофе.
- Быт: первые советские бытовые холодильники также изготавливались по американским образцам.
Почему сегодня мороженое уже не имеет того самого вкуса
Высокое качество продукта в первые десятилетия можно объяснить соблюдением государственных стандартов и использованием только натуральных ингредиентов. Но уже с середины 1960-х годов контроль начал ослабевать, а рецептуру стали удешевлять.
Окончательные изменения произошли в 1986 году, когда вместо стандартов ввели технические условия. Автор видео отмечает:
В составе появились химические ароматизаторы, стабилизаторы и другие добавки.
Сегодня вместо коровьего молока производители часто используют пальмовое масло, из-за чего найти мороженое с "тем самым" натуральным вкусом становится все труднее.
Об источнике: YouTube-канал "Историк"
