Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Почему советский пломбир считался лучшим в мире и как он на самом деле появился — история американских технологий и изменения стандартов.

https://glavred.info/culture/bolshe-chem-desert-pochemu-sovetskiy-plombir-nevozmozhno-vossozdat-segodnya-10756334.html Ссылка скопирована

История советского мороженого / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

В чем секрет советского пломбира

Почему современное мороженое имеет совсем другой вкус

Многие люди с ностальгией вспоминают вкус советского мороженого и считают его уникальным достижением пищевой промышленности того времени. Однако исторические факты свидетельствуют, что технология производства, рецепты и оборудование для изготовления мороженого были заимствованы у Соединенных Штатов Америки — Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Как СССР перенимал американский опыт производства мороженого

Как рассказывается в видео на YouTube-канале "Историк", история "лучшего в мире" пломбира началась в 1936 году. Тогда народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян отправился в двухмесячную командировку в США для изучения западного опыта.

Впоследствии Микоян вспоминал:

Большую пользу принесло нам знакомство с производством мороженого. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным.

Автор канала рассказывает, что результат поездки был однозначным:

Мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого.

Вместе с рецептами ванильного, сливочного пломбира, эскимо и крем-брюле были закуплены американские станки, холодильные установки и даже тележки для уличной торговли.

Видео о том, почему советский пломбир был таким вкусным, можно посмотреть здесь:

Что еще СССР позаимствовал у США

Помимо мороженого, американское происхождение имеют десятки других популярных продуктов:

Соусы и консервы: майонез "Провансаль", кетчуп, овощные и рыбные консервы.

Бакалея и сладости: сгущенное молоко, кукурузные хлопья, шоколад и конфеты.

Напитки: технология изготовления "советского шампанского", соки и линии для упаковки чая и кофе.

Быт: первые советские бытовые холодильники также изготавливались по американским образцам.

Почему сегодня мороженое уже не имеет того самого вкуса

Высокое качество продукта в первые десятилетия можно объяснить соблюдением государственных стандартов и использованием только натуральных ингредиентов. Но уже с середины 1960-х годов контроль начал ослабевать, а рецептуру стали удешевлять.

Окончательные изменения произошли в 1986 году, когда вместо стандартов ввели технические условия. Автор видео отмечает:

В составе появились химические ароматизаторы, стабилизаторы и другие добавки.

Сегодня вместо коровьего молока производители часто используют пальмовое масло, из-за чего найти мороженое с "тем самым" натуральным вкусом становится все труднее.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами о СССР. Аудитория канала — более 14 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред