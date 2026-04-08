Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

Марина Иваненко
8 апреля 2026, 21:17
Цусимская битва продемонстрировала слабость России и отвагу украинских моряков. Трагедия и героизм на море, изменившие историю империи.
Цусимская битва / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему Россия проиграла в Цусимской битве
  • Какие последствия имело это поражение для Российской империи и Украины

Более 100 лет назад произошло событие, которое в России до сих пор вспоминают как величайший позор своего флота. Речь идет о Цусимской битве, в которой японцы почти полностью уничтожили российские корабли. Как оказалось, каждый пятый моряк в том аду был украинцем. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Почему Россия проиграла: семь месяцев пути и часы катастрофы

Российская империя хотела захватить земли на Дальнем Востоке, но у Японии были свои планы. Чтобы победить, Россия отправила огромный флот через полмира. Корабли шли целых семь месяцев — через Атлантику, вокруг Африки и через Индийский океан.

Когда измученные моряки наконец добрались до места, японцы уже ждали их. Сражение длилось всего несколько часов, и результат был ужасающим для русских:

Судьба была решена буквально за несколько часов. Были уничтожены основные силы российской эскадры, а дальше японцы просто добивали отдельные корабли.

Из 33 российских судов домой смогли прорваться лишь три маленьких катера. Остальные либо пошли ко дну, либо сдались в плен.

Как японцы разгромили российский флот

Авторы канала "История без мифов" объясняют, что российский флот был совершенно не готов к современной войне:

  • Корабли-мишени — российские суда были окрашены в черный цвет с ярко-желтыми трубами. Японцы видели их издалека, как на ладони.
  • Плохая техника — японские корабли были быстрее и точнее в стрельбе.
  • Усталость — русские моряки были настолько измотаны долгим переходом, что просто не могли нормально сражаться.

При чем здесь украинцы

В той далекой войне сражались тысячи наших соотечественников. От 3 до 4 тысяч моряков в той битве были выходцами из Украины. Некоторые из них стали настоящими легендами.

Например, капитан Владимир Миклуха (брат известного путешественника) до последнего не сдавался. Когда его корабль тонул, он приказал спасать матросов, а сам пошел на дно вместе с судном:

Он отказался от спасения, крикнув на английском языке японцам: "Сначала спасайте матросов, а потом офицеров".

Последствия Цусимского поражения: начало конца империи и революции

Это поражение стало началом конца для российского царя. Люди увидели, что "непобедимая империя" на самом деле слаба. Уже через месяц после разгрома в Украине вспыхнуло известное восстание на корабле "Потемкин", которое подняли украинские моряки.

Цусимская битва показала, что большое количество кораблей не гарантирует победы, если в армии нет порядка, а техника устарела. Для Украины же это история о тысячах земляков, погибших за чужие имперские амбиции.

"История без мифов" — это популярный канал о прошлом Украины и мира без прикрас и фальсификаций. Экспертами наших программ являются профессиональные историки (доктора и кандидаты исторических наук, профессора, доценты, сотрудники научных институтов и исторических музеев), каждый из которых является специалистом по конкретной проблематике. Тематика выпусков охватывает все периоды и освещает широкий спектр вопросов: политическая, военная, экономическая история, история международных отношений, история культуры, искусства и спорта, биографии выдающихся личностей. Цель нашего проекта — опровержение антинаучных мифов, фейков и стереотипов об Украине и украинцах, распространение общественного интереса к истории, гордости за славное прошлое, победы и достижения украинского народа, содействие консолидации украинского общества, формирование положительного имиджа Украины и украинцев. Youtube.com

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Россия интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:20Мир
Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:39Мир
"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

20:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на завтра, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

Последние новости

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

Реклама
20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Реклама
18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

16:19

Найден древнейший предок человека: какой способностью он обладал

16:11

Вечером по всей Украине будут вводить графики отключений света - детали

16:04

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

15:29

Реванш за Оскар: украинский фильм номинировали на 6 наград "Emmy Awards 2026"

15:15

Мокрый снег накроет Тернопольщину: когда ударят сильные заморозки

15:14

Поздравления с Пасхой 2026 - шикарные картинки и теплые пожелания

15:08

Александр Кацуба: "Энергонезависимость Украины — это следствие падения промышленности, а не роста добычи"

14:54

Гороскоп Таро на завтра 9 апреля: Близнецам - уверенность, Раку - дары

Реклама
14:46

"Торгуемся за пару километров": Вэнс раскрыл новые детали мирных переговоров

14:46

Говорить "кладовка" - неправильно: как назвать помещение, где хранят домашние вещи

14:22

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износаВидео

14:13

Моют волосы иначе: японский ритуал стал новым домашним трендом

13:40

"Невежество и неуважение": у Тараса Тополи жестко ответили на скандал с угрозами

13:24

Все думали, что это мусор: пакет из секонд-хенда обогатил мужчину

13:22

Ультра короткая юбка и красные губы: Кабаева показала отчаянный образ

13:07

Цены на топливо в Украине могут резко пойти вниз: Свириденко рассказала подробности

12:41

"Золотой век" или пауза перед новой войной: что происходит на Ближнем Востоке и есть ли шанс на мир

12:40

Рада приняла законопроект о "налоге на OLX": что изменится для украинцев

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять