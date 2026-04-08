Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

Цусимская битва продемонстрировала слабость России и отвагу украинских моряков. Трагедия и героизм на море, изменившие историю империи.

Цусимская битва / Коллаж: Главред, скриншоты

Более 100 лет назад произошло событие, которое в России до сих пор вспоминают как величайший позор своего флота. Речь идет о Цусимской битве, в которой японцы почти полностью уничтожили российские корабли. Как оказалось, каждый пятый моряк в том аду был украинцем. Главред расскажет более подробно.

Почему Россия проиграла: семь месяцев пути и часы катастрофы

Российская империя хотела захватить земли на Дальнем Востоке, но у Японии были свои планы. Чтобы победить, Россия отправила огромный флот через полмира. Корабли шли целых семь месяцев — через Атлантику, вокруг Африки и через Индийский океан.

Когда измученные моряки наконец добрались до места, японцы уже ждали их. Сражение длилось всего несколько часов, и результат был ужасающим для русских:

Судьба была решена буквально за несколько часов. Были уничтожены основные силы российской эскадры, а дальше японцы просто добивали отдельные корабли.

Из 33 российских судов домой смогли прорваться лишь три маленьких катера. Остальные либо пошли ко дну, либо сдались в плен.

Как японцы разгромили российский флот

Авторы канала "История без мифов" объясняют, что российский флот был совершенно не готов к современной войне:

Корабли-мишени — российские суда были окрашены в черный цвет с ярко-желтыми трубами. Японцы видели их издалека, как на ладони.

— российские суда были окрашены в черный цвет с ярко-желтыми трубами. Японцы видели их издалека, как на ладони. Плохая техника — японские корабли были быстрее и точнее в стрельбе.

— японские корабли были быстрее и точнее в стрельбе. Усталость — русские моряки были настолько измотаны долгим переходом, что просто не могли нормально сражаться.

При чем здесь украинцы

В той далекой войне сражались тысячи наших соотечественников. От 3 до 4 тысяч моряков в той битве были выходцами из Украины. Некоторые из них стали настоящими легендами.

Например, капитан Владимир Миклуха (брат известного путешественника) до последнего не сдавался. Когда его корабль тонул, он приказал спасать матросов, а сам пошел на дно вместе с судном:

Он отказался от спасения, крикнув на английском языке японцам: "Сначала спасайте матросов, а потом офицеров".

Последствия Цусимского поражения: начало конца империи и революции

Это поражение стало началом конца для российского царя. Люди увидели, что "непобедимая империя" на самом деле слаба. Уже через месяц после разгрома в Украине вспыхнуло известное восстание на корабле "Потемкин", которое подняли украинские моряки.

Цусимская битва показала, что большое количество кораблей не гарантирует победы, если в армии нет порядка, а техника устарела. Для Украины же это история о тысячах земляков, погибших за чужие имперские амбиции.

Что известно о YouTube-канале "История без мифов"? "История без мифов" — это популярный канал о прошлом Украины и мира без прикрас и фальсификаций. Экспертами наших программ являются профессиональные историки (доктора и кандидаты исторических наук, профессора, доценты, сотрудники научных институтов и исторических музеев), каждый из которых является специалистом по конкретной проблематике. Тематика выпусков охватывает все периоды и освещает широкий спектр вопросов: политическая, военная, экономическая история, история международных отношений, история культуры, искусства и спорта, биографии выдающихся личностей. Цель нашего проекта — опровержение антинаучных мифов, фейков и стереотипов об Украине и украинцах, распространение общественного интереса к истории, гордости за славное прошлое, победы и достижения украинского народа, содействие консолидации украинского общества, формирование положительного имиджа Украины и украинцев. Youtube.com

