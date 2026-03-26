Стеклянные фляги в армии СССР - недорогая замена металлу или вынужденная необходимость

В СССР солдаты пользовались стеклянными флягами из-за нехватки алюминия. Они были тяжелее, но дешевле и безопаснее для воды — история дефицита.

https://glavred.info/culture/sklyani-flyagi-v-armiji-srsr-nedoroga-zamina-metalu-chi-vimushena-neobhidnist-10752182.html Ссылка скопирована

Стеклянные фляги в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Зачем в СССР выпускали стеклянные фляги

Почему алюминий заменили стеклом

Многие привыкли к виду стандартной армейской фляги из алюминия, однако в истории советской армии был период, когда солдаты использовали стеклянные емкости для воды. Использование стекла вместо металла не было ноу-хау, а стало следствием экономических обстоятельств и нехватки ресурсов — Главред расскажет подробнее.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

От империи до советских стандартов

Как рассказывают на канале"Историк", стеклянные фляги появились в Европе еще в XIX веке. Например, в Германии их начали выпускать в 1867 году. Стекло имело свои преимущества: оно было дешевым, не вступало в реакцию с водой и не давало металлического привкуса. При достаточной толщине стенок такая фляга была достаточно прочной.

В СССР первые алюминиевые фляги начали изготавливать в 1926 году по образцу царских времен. В течение следующих десяти лет проводились эксперименты с различными материалами:

Жестяные фляги оказались недолговечными из-за коррозии.

Латунные были слишком тяжелыми для солдата.

Алюминиевые считались лучшими, но для их массового производства не хватало промышленных мощностей.

По этим причинам до середины 1930-х годов стеклянные фляги оставались наиболее распространенными в армии. Только в 1936 году был утвержден единый стандарт алюминиевой фляги.

Видео о том, почему фляги изготавливали из стекла, можно посмотреть здесь:

Вторая мировая война и возвращение к стеклу

С началом войны в 1941 году ситуация резко изменилась. Алюминий стал стратегическим сырьем, которого катастрофически не хватало для авиационной промышленности.

Алюминий был нужен для военной промышленности, его катастрофически не хватало, даже корпуса самолетов приходилось делать из дерева и фанеры, — объясняет автор видео.

Из-за дефицита алюминия солдатские фляги снова начали изготавливать из стекла. Они могли быть разных цветов: синего, коричневого, зеленого или прозрачные.

Послевоенный период и пластик

Производство алюминиевых фляг возобновили только после окончания Второй мировой войны.

В 1960 году была разработана новая модель фляги, которая выпускалась до 1990 года и считается наиболее распространенной.

Впоследствии, во время войны в Афганистане, появились полиэтиленовые фляги объемом 1,5 литра. Они были легкими, но имели существенный минус — неприятный запах пластика, который передавался воде.

Полиэтилен издавал неприятный запах, и поначалу пить из таких фляг было неприятно. Стеклянные и алюминиевые фляги в этом плане выигрывали.

Сегодня стеклянные фляги военных лет являются интересным объектом для коллекционеров и напоминанием о сложных временах, когда даже предметы быта солдат зависели от дефицита металла.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред