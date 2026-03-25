Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

Марина Иваненко
25 марта 2026, 20:09
Кожаная куртка чекиста — символ советских спецслужб. Она защищала от тифа, легко чистилась и была доступна на царских складах.
Почему чекисты носили кожаные куртки?
Почему чекисты носили кожаные куртки? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда у чекистов появились кожанки царских пилотов
  • Как кожаная одежда спасала от вшей и смертельного тифа
  • Почему спецслужбы носили именно кожу

Кожаная куртка, фуражка и наган стали символами советских спецслужб после революции 1917 года. Хотя эта одежда не была официальной формой, она была очень популярна среди сотрудников ВЧК и НКВД. На это было несколько причин — от эпидемий до остатков на складах. Главред расскажет более подробно.

Царские запасы и новая власть: откуда у чекистов оказались кожаные куртки

До революции кожаную одежду закупали за границей для узкого круга специалистов царской армии: шоферов, механиков, офицеров бронедивизионов и пилотов. Это была рабочая одежда, поскольку с нее было легко стереть машинное масло, которое сразу портило обычную ткань. После прихода к власти большевики получили доступ к военным складам, где хранились большие запасы этих вещей.

На царских вещевых складах большевикам достался значительный запас кожаных курток, и их начали выдавать чекистам, командирам Красной армии и работникам партийного аппарата, — рассказывает автор видео на канале"Историк".

Как кожа спасала чекистов от тифа и вшей

В годы гражданской войны одной из главных причин смертности был сыпной тиф. Разносили эту болезнь вши, которые размножались в швах тканевой одежды – гимнастерок или шинелей. Кожа для вшей была неприступной, поэтому она стала лучшей защитой для людей, которые постоянно работали в толпе или ездили в поездах.

Кожаные куртки нравились чекистам благодаря тому, что в них не заводились вши. А в то время это было очень важно — они переносили тиф, который убивал людей, — отмечается в видео.

Видео о том, почему чекисты носили кожаные куртки, можно посмотреть здесь:

Почему кожаные куртки идеально подходили для опасной работы

Поскольку ВЧК занималась жестоким подавлением забастовок и борьбой с "врагами партии", работа чекистов была связана с насилием. Во время обысков, арестов или расстрелов на одежду часто попадала грязь или кровь. Очистить обычную ткань было почти невозможно, тогда как с кожи любую жидкость можно было просто смыть. Именно из-за этого в народе начали со страхом называть сотрудников спецслужб "кожаными людьми".

Кожаная куртка чекиста: выбор между выживанием и модой

Собственную форму для Красной армии и чекистов начали разрабатывать лишь через год после переворота. До этого времени люди носили то, что могли найти. Кожаные куртки были прочными, теплыми, не промокали под дождем и, главное, были бесплатными для тех, кто имел доступ к складам.

Основной причиной, по которой чекисты носили кожаные куртки, было то, что у них просто не было ничего другого, и им приходилось донашивать то, что досталось большевикам с царских времен, — заключает автор.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

СССР советская символика Советский Союз кожа кожаные куртки интересные новости
Реклама
