Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

Эти слова когда-то были естественной частью речи, но постепенно отошли на второй план.

Красочные украинские слова, исчезнувшие в эпоху СССР

Украинский язык издавна обладал богатым набором слов, с помощью которых можно было точно передать самые тонкие оттенки человеческих переживаний. Но многие из них исчезли в ХХ веке — в эпоху, когда советская власть враждебно относилась ко всему, что могло напоминать о внутренней свободе, самобытности, эмоциональной глубине. И даже живая, чувственная лексика могла казаться опасной для системы, которая стремилась сделать людей одинаковыми и предсказуемыми.

Об этом напоминают авторы YouTube-канала "Украинский для взрослых" в одном из своих видео. Они возвращают к жизни слова, которые когда-то были естественной частью речи, но постепенно отошли на второй план.

"Жура"

Не просто грусть. Это тихое, глубокое угнетение, которое не кричит, а медленно оседает внутри.

"Щем"

Эмоция между болью и радостью — когда в груди сжимает без видимой причины. Состояние, которое трудно объяснить, но легко узнать.

"Завзяття"

Не формальный энтузиазм, а внутренний огонь, подталкивающий действовать, творить, преодолевать.

Следует понимать, что возвращение таких слов — это не только о лексике. Это о восстановлении эмоциональной глубины, которую украинцам долго пытались отнять. Ведь язык, умеющий назвать чувства, помогает человеку лучше понимать себя и мир.



Об источнике: "Украинский для взрослых" "Украинский для взрослых" — это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. На канале представлена серия коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5–8" и "Общаемся на украинском правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

