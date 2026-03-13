Украинское слово с более чем 40 синонимами: что такое "хуга" и почему оно такое уникальное

Наш язык формировался в условиях суровых зим, поэтому природные явления получали точные, образные и разнообразные названия.

https://glavred.info/culture/ukrainskoe-slovo-s-bolee-chem-40-sinonimami-chto-takoe-huga-i-pochemu-ono-takoe-unikalnoe-10748663.html Ссылка скопирована

Что означает слово "хуга" / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

Что такое " хуга "

" " Какие синонимы имеет слово "хуга"

Украинский язык снова удивляет богатством лексики. Одно из малоизвестных, но удивительно колоритных слов — "хуга" — имеет значение, которое знает далеко не каждый носитель языка. Несмотря на это, оно описывает хорошо знакомое природное явление.

видео дня

По данным словаря slovnyk.ua, хуга — это "сильный ветер со снегом, метель, снежная буря". Но на этом языковое разнообразие не заканчивается, пишет Oboz.ua.

Языковые сообщества собрали десятки вариантов

На Facebook-странице Mova – ДНК нации напоминают, что в украинском языке есть немало названий для зимних метелей. Среди наиболее употребительных: заверюха, хуртовина, метелица, вихола, заметіль, завія, сніговій, хурделиця, хуговій.

А сообщество "Рух за мову" пошло еще дальше — и собрало более 40 синонимов к этому явлению. Среди них как хорошо знакомые, так и почти забытые слова:

Метелиця;

Віхола;

Заметіль;

Хуга;

Завія;

Сніговій;

Сніжниця;

Хуговій;

Хвища;

Хугавиця;

Хурделиця;

Хурделя;

Хурдига;

Хуртеча;

Сніговиця;

Віхало;

Завійниця;

Заметільниця;

Замета;

Завія;

Заметь;

Кушпела;

Кура;

Метіль;

Фуга;

Фурделиця;

Хвижа;

Хиза;

Охиза;

Шаруга;

Крутія;

Сніговійниця;

Снігокрутниця;

Буран;

Пурга;

Юга;

Буря;

Чвара;

Вітряниця…и многие другие.

Лингвисты отмечают, что такое количество названий — не случайность. Украинский язык формировался в условиях суровых зим, поэтому природные явления получали точные, образные и разнообразные названия. Это не только обогащает словарный запас, но и демонстрирует глубину культурной памяти.

Украинский язык в очередной раз доказывает, что даже обычная метель может иметь десятки лиц — и каждое из них звучит по-своему красиво.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред