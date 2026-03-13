Укр
Украинское слово с более чем 40 синонимами: что такое "хуга" и почему оно такое уникальное

Дарья Пшеничник
13 марта 2026, 14:09
Наш язык формировался в условиях суровых зим, поэтому природные явления получали точные, образные и разнообразные названия.
Что означает слово "хуга" / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Что такое "хуга"
  • Какие синонимы имеет слово "хуга"

Украинский язык снова удивляет богатством лексики. Одно из малоизвестных, но удивительно колоритных слов — "хуга" — имеет значение, которое знает далеко не каждый носитель языка. Несмотря на это, оно описывает хорошо знакомое природное явление.

По данным словаря slovnyk.ua, хуга — это "сильный ветер со снегом, метель, снежная буря". Но на этом языковое разнообразие не заканчивается, пишет Oboz.ua.

Языковые сообщества собрали десятки вариантов

На Facebook-странице Mova – ДНК нации напоминают, что в украинском языке есть немало названий для зимних метелей. Среди наиболее употребительных: заверюха, хуртовина, метелица, вихола, заметіль, завія, сніговій, хурделиця, хуговій.

А сообщество "Рух за мову" пошло еще дальше — и собрало более 40 синонимов к этому явлению. Среди них как хорошо знакомые, так и почти забытые слова:

  • Метелиця;
  • Віхола;
  • Заметіль;
  • Хуга;
  • Завія;
  • Сніговій;
  • Сніжниця;
  • Хуговій;
  • Хвища;
  • Хугавиця;
  • Хурделиця;
  • Хурделя;
  • Хурдига;
  • Хуртеча;
  • Сніговиця;
  • Віхало;
  • Завійниця;
  • Заметільниця;
  • Замета;
  • Завія;
  • Заметь;
  • Кушпела;
  • Кура;
  • Метіль;
  • Фуга;
  • Фурделиця;
  • Хвижа;
  • Хиза;
  • Охиза;
  • Шаруга;
  • Крутія;
  • Сніговійниця;
  • Снігокрутниця;
  • Буран;
  • Пурга;
  • Юга;
  • Буря;
  • Чвара;
  • Вітряниця…и многие другие.

Лингвисты отмечают, что такое количество названий — не случайность. Украинский язык формировался в условиях суровых зим, поэтому природные явления получали точные, образные и разнообразные названия. Это не только обогащает словарный запас, но и демонстрирует глубину культурной памяти.

Украинский язык в очередной раз доказывает, что даже обычная метель может иметь десятки лиц — и каждое из них звучит по-своему красиво.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык культура
