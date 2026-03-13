Украинское слово с более чем 40 синонимами: что такое "хуга" и почему оно такое уникальное

Вы узнаете:
Украинский язык снова удивляет богатством лексики. Одно из малоизвестных, но удивительно колоритных слов — "хуга" — имеет значение, которое знает далеко не каждый носитель языка. Несмотря на это, оно описывает хорошо знакомое природное явление.
По данным словаря slovnyk.ua, хуга — это "сильный ветер со снегом, метель, снежная буря". Но на этом языковое разнообразие не заканчивается, пишет Oboz.ua.
Языковые сообщества собрали десятки вариантов
На Facebook-странице Mova – ДНК нации напоминают, что в украинском языке есть немало названий для зимних метелей. Среди наиболее употребительных: заверюха, хуртовина, метелица, вихола, заметіль, завія, сніговій, хурделиця, хуговій.
А сообщество "Рух за мову" пошло еще дальше — и собрало более 40 синонимов к этому явлению. Среди них как хорошо знакомые, так и почти забытые слова:
- Метелиця;
- Віхола;
- Заметіль;
- Хуга;
- Завія;
- Сніговій;
- Сніжниця;
- Хуговій;
- Хвища;
- Хугавиця;
- Хурделиця;
- Хурделя;
- Хурдига;
- Хуртеча;
- Сніговиця;
- Віхало;
- Завійниця;
- Заметільниця;
- Замета;
- Завія;
- Заметь;
- Кушпела;
- Кура;
- Метіль;
- Фуга;
- Фурделиця;
- Хвижа;
- Хиза;
- Охиза;
- Шаруга;
- Крутія;
- Сніговійниця;
- Снігокрутниця;
- Буран;
- Пурга;
- Юга;
- Буря;
- Чвара;
- Вітряниця…и многие другие.
Лингвисты отмечают, что такое количество названий — не случайность. Украинский язык формировался в условиях суровых зим, поэтому природные явления получали точные, образные и разнообразные названия. Это не только обогащает словарный запас, но и демонстрирует глубину культурной памяти.
Украинский язык в очередной раз доказывает, что даже обычная метель может иметь десятки лиц — и каждое из них звучит по-своему красиво.
