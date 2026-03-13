Секретный дом без окон в Манхэттене: что скрывает 29-этажный гигант

Небоскреб Томас-стрит, 33 в Нью-Йорке без окон скрывает секреты спецслужб, глобальный центр мониторинга звонков и крепость времен Холодной войны.

Зачем в Нью-Йорке построили небоскреб без единого окна / Коллаж: Главред, скриншоты

Зачем в Нью-Йорке небоскреб без окон

Какие функции он выполняет

Нью-Йорк — город небоскребов, где каждое здание борется за внимание благодаря стеклянным фасадам и архитектурным изыскам. Однако среди тысяч высоток Манхэттена есть одна, которая выделяется своей строгостью и полным отсутствием окон. Это 29-этажный гигант высотой 168 метров, расположенный по адресу Томас-стрит, 33. Местные жители называют его зданием "длинных линий".

Построенный в 1974 году по проекту архитектора Джона Орника, этот небоскреб не похож ни на один офисный центр или жилой комплекс. Его глухие стены из железобетона, облицованные шведским гранитом, скрывают тайны государственной важности. Главред расскажет более подробно.

Крепость времен Холодной войны

Как рассказывают на канале"Историк", здание проектировалось в разгар Холодной войны, что и определило его уникальные характеристики. Основное техническое задание от компании AT&T требовало создать настоящую крепость, способную выдержать непрямой ядерный взрыв.

Небоскреб должен был стать автономным убежищем для 1500 человек, которые смогли бы прожить там в течение двух недель в полной изоляции от внешнего мира, защищенные от радиации и ударной волны. Именно на такой срок рассчитаны внутренние хранилища еды и воды.

Инженерные параметры здания впечатляют: каждый этаж имеет высоту около 5,5 метра, что выше стандартных офисных этажей, а перекрытия рассчитаны на огромную нагрузку — 1,5 тонны на квадратный метр. На фасаде можно заметить только большие вентиляционные отверстия на 10-м и 29-м этажах, которые нужны для охлаждения мощной техники и циркуляции воздуха.

Почему у небоскреба нет окон

Отсутствие окон — это не архитектурная прихоть, а функциональная необходимость. Во-первых, это повышает прочность конструкции и уровень защиты от внешних воздействий, включая теракты или военные действия.

Во-вторых, здание было создано как гигантский серверный центр для сверхчувствительной электронной аппаратуры. Прямые солнечные лучи могли бы перегревать оборудование, а отсутствие окон позволяет поддерживать внутри идеальный температурный режим для стабильной работы электроники.

Видео о том, зачем в Нью-Йорке построили небоскреб без окон, можно посмотреть здесь:

Официальная версия и скрытые функции

Официально Томас-стрит, 33 является одним из крупнейших центров обработки междугородних и международных телефонных звонков в мире. В 1990-х годах местные коммутаторы обрабатывали около 175 миллионов звонков ежедневно.

Журналистские расследования и данные, обнародованные позже, указывают на гораздо более серьезную роль этого здания. Считается, что именно здесь расположен секретный центр мониторинга Агентства национальной безопасности США.

Здание играет важную роль в глобальном прослушивании телефонных разговоров, факсов и интернет-трафика. Через этот узел проходит маршрутизация международных звонков, что позволяет спецслужбам контролировать коммуникации даже таких организаций, как ООН и Международный валютный фонд. Кроме того, на крыше и внутри башни размещено оборудование для перехвата спутниковой связи.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

