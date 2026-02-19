В Украине посреди леса нашли 'тайный город' - ученые бьют тревогу

Урочище в лесу поражает своей правильной структурой камней, напоминающей поселение, но до сих пор не имеет научного объяснения их природного происхождения.

Рудня-Замысловицкая - в Украине посреди леса нашли "тайный город" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что такое мегалиты и откуда они берутся

Что известно о каменном городе возле села Рудня-Замысловицкая

В Украине нашли уникальную аномалию, которую уже называют "тайным городом" посреди леса. Речь идет о загадочном каменном комплексе возле села Рудня-Замисловицкая, занимающем площадь около 15 гектаров. Это открытие вызвало серьезные дискуссии среди исследователей, ведь происхождение объекта до сих пор не имеет убедительного объяснения. Об этом говорится в сюжете проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, как в лесу нашли "каменный город" и что известно об урочище возле села Рудня-Замисловицкая.

Каменный город посреди леса: что известно

Объект был зафиксирован в 2005 году. По описаниям исследователей, это не хаотичное скопление валунов, а структура, напоминающая настоящее поселение.

Брилы расположены так, как будто формируют улицы, дворы и отдельные "здания". Именно эта упорядоченность и стала причиной громких обсуждений.

Больше всего удивляет фактор внезапности, ведь ученые, которые работали в этих лесах еще в 1950-х годах, уверяют, что никаких гигантских каменных структур раньше здесь не было. Местные жители, которые десятилетиями собирали грибы и ягоды в этом районе, также не вспоминают о подобных мегалитах.

Как можно не заметить "дома" высотой в несколько этажей? Этот вопрос остается открытым.

Аномальные места Украины - чем могут быть таинственные камни в лесу возле села Рудня-Замысловицкая

Исследователь урочища Сергей Коженевский объясняет, что логика расположения камней слишком очевидна, чтобы считать это случайностью.

"Это действительно очень похоже на поселение. Рядом с большим камнем обычно стоят меньшие, как будто сарайчики или хлева. Посетители, которые видели это своими глазами, сразу прочитали этот образ: есть улица, вдоль которой расположены каменные "дома" с дворами и дополнительными элементами", - отметил он.

По словам исследователей, в структуре легко узнать центральную "улицу", что и дало основание назвать локацию Каменным селом.

Некоторые образования настолько специфичны, что напоминают школу, церковь или дом старейшины. Впрочем, версия о том, что это дело рук древних людей, быстро потеряла поддержку, ведь глыбы слишком массивны, а расположение — слишком точное для примитивных инструментов.

Геологи не могут объяснить феномен

Когда к исследованиям присоединились геологи, появились естественные версии происхождения объекта. Однако ни одна из них пока не дала окончательного ответа.

Исследователь мегалитов Богдан Немцев подчеркивает, что загадка остается открытой.

"Мы четко установили: человек к этому не причастен. Сначала была рабочая версия, что валуны принес ледник во время таяния, но она не подтвердилась. Думали, что это выход горного массива, однако гор в этой местности никогда не существовало. Это до сих пор большая загадка. Возможно, это вообще какой-то знак", — указал он.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

