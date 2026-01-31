Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

О чем идет речь в материале:
- Где существовала Русь
- Сколько существовало название Русь
Дискуссии о том, где на самом деле существовала Русь и кто имеет право на это название, длятся веками. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, на какой территории название Русь сохранялось дольше всего и почему это не имеет никакого отношения к Москве.
Главред выяснил , до какого времени существовало название Русь.
Почему утверждение об "исконной Руси" является мифом
По словам историка, утверждение о том, что Русь якобы всегда была связана с Московией, не выдерживает исторической проверки.
"Россияне скажут, что в России. Ну да, конечно. Украли название и теперь Русь у них "исконная" и постоянная", — сказал Александр Алферов.
Он отмечает, что московская традиция использования этого названия является относительно новой.
Смотрите видео об истории Руси:
"На самом деле, друзья, (россияне, - ред.) пользуются названием Русь, точнее греческим аналогом, Россия, всего 300 лет", — добавил он.
Где название Русь существовало дольше всего
В отличие от Московии, на украинских землях название Русь сохранялось веками.
"А на какой территории дольше всего фиксируется название Русь? В Галичине", — утверждает он.
Историк объясняет, что Галичина еще в конце X века вошла в состав Киевского государства и с тех пор отождествлялась с Русью.
Как менялись государства, но не название
Алферов отметил, что даже после упадка Киевского государства название Русь на этих землях не исчезло.
"Затем эта земля стала называться Русским королевством. А с 15 века под властью польского короля, затем в составе Речи Посполитой, эти земли имели название воеводство Русское", — указал историк.
Лишь в конце XVIII века произошло окончательное изменение административного названия.
"Вплоть до 1772 года, когда в составе Австро-Венгерской империи эти земли были названы королевством Галичины и Владимирии", — сказал Александр Алферов.
Таким образом, по словам историка, именно украинские западные земли являются регионом, где название Русь существовало дольше всего непрерывно.
"Поэтому название Русь продержалось дольше всего, а именно 800 лет на территории украинских западных земель", — резюмировал он.
Вам также может быть интересно:
- Настоящий День Независимости Украины — не 24 августа: историк удивил открытием
- Украинец нашел на свалке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было
- "Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об Украине
О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред