Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Историк обращает внимание на малоизвестный факт, который меняет представление о преемственности Руси и опровергает миф о ее "московском" происхождении.

https://glavred.info/culture/ne-v-moskve-istorik-nazval-region-gde-rus-sushchestvovala-dolshe-vsego-10736894.html Ссылка скопирована

История Киевской Руси - историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Где существовала Русь

Сколько существовало название Русь

Дискуссии о том, где на самом деле существовала Русь и кто имеет право на это название, длятся веками. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, на какой территории название Русь сохранялось дольше всего и почему это не имеет никакого отношения к Москве.

Главред выяснил , до какого времени существовало название Русь.

видео дня

Почему утверждение об "исконной Руси" является мифом

По словам историка, утверждение о том, что Русь якобы всегда была связана с Московией, не выдерживает исторической проверки.

"Россияне скажут, что в России. Ну да, конечно. Украли название и теперь Русь у них "исконная" и постоянная", — сказал Александр Алферов.

Он отмечает, что московская традиция использования этого названия является относительно новой.

Смотрите видео об истории Руси:

"На самом деле, друзья, (россияне, - ред.) пользуются названием Русь, точнее греческим аналогом, Россия, всего 300 лет", — добавил он.

Где название Русь существовало дольше всего

В отличие от Московии, на украинских землях название Русь сохранялось веками.

"А на какой территории дольше всего фиксируется название Русь? В Галичине", — утверждает он.

Историк объясняет, что Галичина еще в конце X века вошла в состав Киевского государства и с тех пор отождествлялась с Русью.

Как менялись государства, но не название

Алферов отметил, что даже после упадка Киевского государства название Русь на этих землях не исчезло.

"Затем эта земля стала называться Русским королевством. А с 15 века под властью польского короля, затем в составе Речи Посполитой, эти земли имели название воеводство Русское", — указал историк.

Лишь в конце XVIII века произошло окончательное изменение административного названия.

"Вплоть до 1772 года, когда в составе Австро-Венгерской империи эти земли были названы королевством Галичины и Владимирии", — сказал Александр Алферов.

Таким образом, по словам историка, именно украинские западные земли являются регионом, где название Русь существовало дольше всего непрерывно.

"Поэтому название Русь продержалось дольше всего, а именно 800 лет на территории украинских западных земель", — резюмировал он.

Вам также может быть интересно:

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред