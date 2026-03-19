Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр города

Анна Ярославская
19 марта 2026, 06:47обновлено 19 марта, 08:04
В результате вражеской атаки повреждены две многоэтажки, дом в историческом центре и частный сектор.
Последствия атаки на Одессу
После удара РФ по Одессе горели дома - что известно / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Кратко:

  • РФ атаковала Одессу
  • Зафиксированы "прилеты" в жилую застройку
  • Три человека пострадали, двое госпитализированы

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку города.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, повреждены две многоэтажки, жилой дом в историческом центре и здания в частном секторе. Возникли пожары, их оперативно ликвидировали.

Известно о трех пострадавших, двое из них госпитализированы в городскую больницу.

"Все оперативные и коммунальные службы работают на местах, идет ликвидация последствий", - добавил Лысак.

Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу / Фото: t.me/odesaMVA
Последствия атаки на Одессу
Последствия атаки на Одессу / Фото: t.me/odesaMVA

Обновлено. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью вражеские беспилотники снова атаковали Одесчину.

"В Одессе атака привела к разрушениям и пожарам в жилых домах в трех районах города. К сожалению, пострадали три человека, из заблокированных квартир спасены три жителя", - написал он в Telegram.

Один из "Шахедов" попал в многоэтажку – частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств.

Все пожары ликвидированы спасателями. На местах происшествия продолжают работать экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области.

  • Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026
    Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026
    Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026
    Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026
    Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026
    Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesaMVA
  • Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026
    Последствия атаки на Одессу 19 марта 2026 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesaMVA

Воздушные атаки РФ по Одессе - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Вечером 12 марта российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет.

4 марта армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Судно под флагом Панамы перевозило кукурузу.

Днем 4 марта страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции.

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр города

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр города

06:47Украина
