РФ ударила по Одесской области, вспыхнул пожар на важном объекте: что известно

После "прилета" вспыхнул пожар. Работу пожарных усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

После удара дронов в Одесской области вспыхнул пожар

Кратко:

РФ атаковала Одесскую область ударными дронами

Поврежден объект критической инфраструктуры и оборудование

На месте удара возник пожар

В ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Возникший на месте пожар оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий атаки", - написал Кипер в Telegram.

В ГосЧС уточнили, что минувшей ночью в результате "прилет" пострадал объект критической инфраструктуры с последующим возгоранием.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Работу пожарных усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе ночь прошла с воздушной тревогой, однако чрезвычайные происшествия не зафиксированы.

Как писал Главред, 17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Рано утром 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся по территории возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Утром 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

