РФ ударила по Одесской области, вспыхнул пожар на важном объекте: что известно

Анна Ярославская
18 марта 2026, 10:09
После "прилета" вспыхнул пожар. Работу пожарных усложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Последствия атаки на Одесскую область
После удара дронов в Одесской области вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • РФ атаковала Одесскую область ударными дронами
  • Поврежден объект критической инфраструктуры и оборудование
  • На месте удара возник пожар

В ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Возникший на месте пожар оперативно ликвидирован спасателями. Продолжаются работы по устранению последствий атаки", - написал Кипер в Telegram.

Последствия атаки на Одесскую область
Одесскую область атаковали дроны, возник пожар / Фото: t.me/odeskaODA

В ГосЧС уточнили, что минувшей ночью в результате "прилет" пострадал объект критической инфраструктуры с последующим возгоранием.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Работу пожарных усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

  Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026
    Последствия атаки на Одесскую область 18 марта 2026 Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/odeskaODA

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе ночь прошла с воздушной тревогой, однако чрезвычайные происшествия не зафиксированы.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 марта в результате ночной атаки по югу Одесской области были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

Рано утром 17 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Вражеский удар пришелся по территории возле одного из терминалов логистического оператора. Есть пострадавшие.

Утром 16 марта армия РФ атаковала Киев дронами - в столице была объявлена воздушная тревога. В городе были слышны звуки стрельбы, работали силы ПВО.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко

09:00Интервью
Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

08:34Мир
"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

08:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Последние новости

10:40

Чем шалот отличается от обычного лука: что лучше посадить в 2026 году

10:30

Снабжение армии РФ на важном направлении заблокировано: проведена огневая диверсия

10:19

Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол назвал имена подозреваемых - деталиФото

10:15

Гороскоп Таро на завтра 19 марта: Весам - большие решения, Рыбам - победа

10:09

РФ ударила по Одесской области, вспыхнул пожар на важном объекте: что известноФото

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
09:55

"Лежу": у Тодоренко новая напасть со здоровьем

09:29

В Италии отменили выступление любимой балерины Путина

09:27

Погода резко изменится: где в Украине пройдут дожди со снегом и похолодает

09:26

Почему 19 марта нельзя носить порванную одежду и бездельничать: какой праздник

Реклама
09:01

Время собирать сливки: кому из знаков зодиака ждать богатства уже в марте

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

08:34

Рискованный план США: зачем Трампу необходимо завершение войны в Украине — Politico

08:25

"Украина удивит многих": "Флеш" рассказал о планах дроноводов в море

08:24

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Россия вынуждена стягивать ПВО в Москву: Копытько рассказал о страхах Путинамнение

07:01

"Очень плохое предчувствие": Зеленский высказался о мирных переговорах по УкраинеВидео

05:50

День, который изменит всё: каким знакам зодиака вот-вот улыбнется большая удача

04:41

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

04:03

Многие владельцы неправильно устанавливают лотки для кошек — всё из-за одного нюансаВидео

03:30

Самые мистические знаки зодиака: кто обладает особой энергией

Реклама
02:54

Из глубин Вселенной пришёл загадочный сигнал, учёные в панике: что происходит

02:22

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

02:05

У Трампа есть новая стратегия по войне в Украине - при чём здесь "третья сторона"

01:30

"Многие разозлились": Зендея впервые высказалась о свадьбе с Томом Холландом

01:02

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупуВидео

17 марта, вторник
23:50

РЭБ бессилен: названы дроны РФ, которые могут долететь до центра Киева

23:27

Народные избранники жалуются на зарплату в 60 тысяч — нардеп раскрыл причинуВидео

23:05

Альтернатива поездам: на Днепрпетрровщине разработали новую схему движения автобусов

22:14

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

22:08

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

21:54

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

21:43

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

21:28

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

21:26

Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

21:12

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

20:42

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

20:42

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

20:40

Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

20:28

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

20:16

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

Реклама
20:04

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

19:46

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

19:44

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

19:28

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

19:14

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

19:10

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

19:08

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

18:53

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

18:53

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

18:45

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

