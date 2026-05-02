'Специфическая активность со стороны Беларуси': Зеленский предупредил о новой угрозе

Президент отметил, что Украина фиксирует активность со стороны Беларуси на приграничных участках, и подчеркнул готовность государства реагировать на угрозы.

Зеленский предупредил об активности со стороны Беларуси

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина зафиксировала необычную активность на границе со стороны Беларуси. Об этом он заявил во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

"Накануне наблюдалась довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси", – сказал он. видео дня

Владимир Зеленский сообщил, что Украина внимательно отслеживает ситуацию и активность со стороны Беларуси, держа ее под контролем.

Он добавил, что Украина оставляет за собой право реагировать в случае необходимости.

Президент Украины подчеркнул, что государство готово защищать своих граждан и суверенитет, а также отметил, что все, кого пытаются вовлечь в какие-либо агрессивные действия против Украины, должны осознавать последствия таких шагов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в настоящее время угроза со стороны Беларуси для Украины ограничивается преимущественно информационным давлением, и реальных признаков подготовки к наступлению не наблюдается, считает бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В то же время, по оценке Дмитрия Кулебы, Беларусь и в дальнейшем выполняет вспомогательную роль в действиях России против Украины. Еще в 2022 году ее территория и воздушное пространство использовались для наступательных операций, хотя сама белорусская армия непосредственно в боях не участвовала, а представители власти неофициально заявляли об отсутствии влияния на ситуацию.

Вместе с тем Россия может рассматривать сценарий создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если получит на это согласие Александра Лукашенко, отмечает ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

