'Специфическая активность со стороны Беларуси': Зеленский предупредил о новой угрозе

О чем идет речь в материале:
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина зафиксировала необычную активность на границе со стороны Беларуси. Об этом он заявил во время видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.
"Накануне наблюдалась довольно специфическая активность на участках границы Украины и Беларуси – со стороны Беларуси", – сказал он.видео дня
Владимир Зеленский сообщил, что Украина внимательно отслеживает ситуацию и активность со стороны Беларуси, держа ее под контролем.
Смотрите обращение Зеленского по ссылке в Telegram.
Он добавил, что Украина оставляет за собой право реагировать в случае необходимости.
Президент Украины подчеркнул, что государство готово защищать своих граждан и суверенитет, а также отметил, что все, кого пытаются вовлечь в какие-либо агрессивные действия против Украины, должны осознавать последствия таких шагов.
Угроза со стороны Беларуси - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в настоящее время угроза со стороны Беларуси для Украины ограничивается преимущественно информационным давлением, и реальных признаков подготовки к наступлению не наблюдается, считает бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
В то же время, по оценке Дмитрия Кулебы, Беларусь и в дальнейшем выполняет вспомогательную роль в действиях России против Украины. Еще в 2022 году ее территория и воздушное пространство использовались для наступательных операций, хотя сама белорусская армия непосредственно в боях не участвовала, а представители власти неофициально заявляли об отсутствии влияния на ситуацию.
Вместе с тем Россия может рассматривать сценарий создания напряженности на северном направлении, в частности с привлечением белорусских сил, если получит на это согласие Александра Лукашенко, отмечает ветеран войны и бывший командир подразделения батальона "Айдар" Евгений Дикий.
Другие новости:
- "Вопрос только во времени": в США вынесли вердикт новому наступлению России
- Сразу несколько АЗС в огне: Россия массированно атакует Харьков, есть жертвы
- Стягивают танки и хотят вытеснить ВСУ: в ДШВ раскрыли замысел РФ относительно Покровска
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред