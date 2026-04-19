РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

Алексей Тесля
19 апреля 2026, 15:55
Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины, убежден Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозу со стороны Беларуси / Facebook/dmytro.kuleba, Facebook/mod.mil.by

  Минск играть вспомогательную роль в действиях РФ против Украины
  Россия стремиться открыть из Беларуси второй фронт

По оценке бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы, Беларусь фактически продолжает играть вспомогательную роль в действиях России против Украины.

Он напомнил, что ещё в 2022 году её территория и воздушное пространство использовались для наступления, хотя сама белорусская армия тогда напрямую в боях не участвовала, а представители власти неофициально утверждали, что не способны повлиять на ситуацию.

"То есть, в принципе, вывод номер один. Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины", – отмечает Кулеба.

Среди признаков возможной подготовки он выделяет затяжные военные учения с участием российских инструкторов, усиление внимания к мобилизационной готовности страны, а также углубление координации между армиями двух государств. Дополнительными сигналами он считает переброску российских систем ПВО и проведение масштабных командно-штабных манёвров.

"Я уверен, что россияне очень серьезно помогают готовить Беларусь. Комплекс факторов, который мы наблюдаем, говорит о качественно новом уровне подготовки Вооруженных сил Беларуси к определенным действиям под контролем, надзором и в сопровождении Российской Федерации. Означает ли это, что вот-вот Беларусь пойдет в наступление? На мой взгляд, пока нет. Еще многое может произойти", – убежден экс-министр.

При этом Кулеба подчёркивает, что Александр Лукашенко, вероятно, осознаёт риски прямого участия в войне и старается их избегать, хотя, по его мнению, Москва продолжает втягивать Минск в более глубокую военную кооперацию.

"Его мечта – сохранить Беларусь как некий квази-остров, законсервированный Советский Союз. И чтобы его солдаты не гибли, чтобы его города не разрушали. Но Путин, очевидно, втягивает его в эту историю. Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но, на мой взгляд, то, что происходит, является явными приготовлениями к военной эскалации", – убежден бывший дипломат.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Ранее сообщалось о том, есть ли опасность наступления РФ на Киев. РФ попытается устроить напряженность на северных границах Украины, считает Евгений Дикий.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

17:13Stars
ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:30Украина
Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:11Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

Последние новости

17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

Реклама
15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

Реклама
13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

Реклама
03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

