РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины, убежден Дмитрий Кулеба.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-vtoroy-front-protiv-ukrainy-neozhidannyy-prognoz-novogo-udara-10757897.html Ссылка скопирована

Дмитрий Кулеба прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

Главное:

По оценке бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы, Беларусь фактически продолжает играть вспомогательную роль в действиях России против Украины.

Он напомнил, что ещё в 2022 году её территория и воздушное пространство использовались для наступления, хотя сама белорусская армия тогда напрямую в боях не участвовала, а представители власти неофициально утверждали, что не способны повлиять на ситуацию.

видео дня

"То есть, в принципе, вывод номер один. Россия видит Беларусь как второй фронт, который она хотела бы открыть против Украины", – отмечает Кулеба.

Среди признаков возможной подготовки он выделяет затяжные военные учения с участием российских инструкторов, усиление внимания к мобилизационной готовности страны, а также углубление координации между армиями двух государств. Дополнительными сигналами он считает переброску российских систем ПВО и проведение масштабных командно-штабных манёвров.

"Я уверен, что россияне очень серьезно помогают готовить Беларусь. Комплекс факторов, который мы наблюдаем, говорит о качественно новом уровне подготовки Вооруженных сил Беларуси к определенным действиям под контролем, надзором и в сопровождении Российской Федерации. Означает ли это, что вот-вот Беларусь пойдет в наступление? На мой взгляд, пока нет. Еще многое может произойти", – убежден экс-министр.

/ Инфографика: Главред

При этом Кулеба подчёркивает, что Александр Лукашенко, вероятно, осознаёт риски прямого участия в войне и старается их избегать, хотя, по его мнению, Москва продолжает втягивать Минск в более глубокую военную кооперацию.

"Его мечта – сохранить Беларусь как некий квази-остров, законсервированный Советский Союз. И чтобы его солдаты не гибли, чтобы его города не разрушали. Но Путин, очевидно, втягивает его в эту историю. Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но, на мой взгляд, то, что происходит, является явными приготовлениями к военной эскалации", – убежден бывший дипломат.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред