'Последний аргумент Путина': Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

Президент обозначил приоритеты Украины в сфере ПВО, сделав акцент на усилении защиты от баллистических ракет и ускорении поставок вооружения.

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Зеленский назвал главную угрозу для Украины — чего ожидать / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой сигнал НАТО послало России

Когда может закончиться война

Прекращались ли поставки ракет Patriot в Украину

Что еще должна сделать Украина для вступления в НАТО

В среду, 3 июня, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил незапланированный визит в Киев. Вместе с ним прибыли представители всех 32 стран-членов Альянса. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским основное внимание было сосредоточено на укреплении украинской противовоздушной обороны и продолжении военной помощи со стороны союзников.

Главред собрал основные заявления генсека НАТО Марка Рютте и президента Украины Владимира Зеленского с пресс-конференции по итогам переговоров.

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Украина нуждается в большем количестве ракет-перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами — какой последний аргумент Путина в войне

Во время пресс-конференции, которую транслировало "Суспільне", Владимир Зеленский отметил, что формат Североатлантического совета НАТО позволяет сосредоточить внимание партнеров на ключевых вопросах безопасности, прежде всего на противовоздушной обороне.

Президент подчеркнул, что наиболее необходимым для Украины является защита от российских ракет. По его словам, возможности противодействия крылатым ракетам возросли, поскольку такие средства стали более доступными на международном рынке.

"Очень помогло бы, чтобы партнеры сосредоточились, в частности, на защите от баллистических ракет. Об этом мы сегодня много говорили. Баллистических ракет, которые Россия начала использовать чаще и которые, объективно, сбивать сложнее", — сказал президент.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что баллистические ракеты остаются самым сложным вызовом и, как отметил Зеленский, фактически являются последним весомым аргументом России в войне. Для их перехвата Украина использует системы Patriot, которые на данный момент являются единственным эффективным инструментом такого уровня.

Отдельно он сообщил, что Украина вместе с европейскими партнерами и другими союзниками ищет финансирование для закупки ракет к этим системам в рамках программы PURL, которая уже работает и продолжает пополняться взносами в мае и июне.

В то же время Зеленский признал, что темпы поставок через эту программу пока недостаточны, поэтому нужны дополнительные решения для их ускорения.

"Сегодня мы об этом говорили с генеральным секретарем, и фактически есть 5 ключевых направлений дальнейшей работы. Первое – продолжать PURL и говорить со всеми странами, которые способны инвестировать в эту нашу программу больше. В частности, сегодня есть решение нескольких стран, 6 стран подтвердили, что они внесут взносы в PURL", – заявил он.

PURL / Инфографика: Главред

О чем Украина ведет переговоры с США

Владимир Зеленский подчеркнул, что Европе необходимо быстрее развивать собственные антибаллистические возможности, ведь это общая потребность безопасности. Он сообщил, что Украина уже сотрудничает с рядом стран, в частности с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами над созданием соответствующей европейской системы противодействия баллистике.

"Это очень сложный проект, но он очень нужен. Мы говорили в свое время с предыдущей администрацией Соединенных Штатов. Также мы говорим с действующей администрацией о лицензиях на ракеты для Patriot, чтобы их можно было производить в Украине или совместно с партнерами по НАТО. Это абсолютно разумный путь для увеличения нашей совместной силы. Это совпадает с нынешним курсом президента Соединенных Штатов на то, чтобы Европа могла больше делать сама для своей защиты. Мы будем и в дальнейшем сосредоточены на этом", — добавил он.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Сколько Украина тратит на производство оружия

Президент также рассказал, что сейчас Украина направляет примерно 45–50 миллиардов долларов в год на производство вооружений. Он подчеркнул, что этот уровень финансирования должен быть стабильным и долгосрочным как для армии, так и для оборонного производства.

"Достаточное финансирование обороны — это амбициозная задача, это реальная, настоящая действующая гарантия безопасности для Украины, для нашего народа, для нашей независимости", — сказал он.

Отдельно Зеленский отметил, что это нелегкий процесс и не может восприниматься как нечто автоматическое или не требующее усилий, ведь речь идет о постоянной работе с партнерами, поиске решений и убеждении в необходимости соответствующих объемов поддержки. Он отметил важность личных контактов и взаимопонимания, а также поблагодарил всех, кто помогает Украине и совместно с ней работает над донесением потребностей до международных партнеров.

Какой сигнал НАТО послало России – когда может закончиться война

Владимир Зеленский также выразил благодарность представителям стран НАТО за их присутствие в Украине. Он подчеркнул, что особенно важен высокий уровень представительства иностранных государств, учитывая призывы России к дипломатам покинуть Украину из-за угроз безопасности и возможных ударов.

Президент подчеркнул, что в мероприятии приняло участие большое количество послов и были представлены практически все страны, что стало демонстрацией поддержки Украины со стороны международных партнеров.

"Это четкий сигнал, что Европа, США, Канада, все наши партнеры объединены, чтобы поддерживать Украину и в дальнейшем, и заставить Россию прекратить свою агрессию. Принуждение должно сработать. Все это – сигнал России, что эта война для России будет безрезультатной. Все это – толчок России к дипломатии. Мы очень рассчитываем, что за лето и осень мы сможем реально приблизить честный и достойный для всех украинцев мир", – сказал он.

Генсек НАТО обратился к россиянам – что он сказал

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжает активно держать оборону и развивать инновационные подходы для противодействия России, тогда как действия российской стороны все больше выглядят отчаянными. Он отметил, что ежемесячные потери России составляют около 30 тысяч военных, что превышает потери Советского Союза за десять лет войны в Афганистане.

Рютте также обратился к молодым россиянам и их семьям, подчеркнув, что российская экономика испытывает серьезную нагрузку и не способна полностью покрывать расходы на войну.

"Вам устроили родео. Вам дают амуницию и снаряжение, которые не соответствуют требованиям, вас отправляют с большой вероятностью того, что вы будете ранены или убиты. И хочу сказать, что даже если вас ранят, вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учтите, десятки тысяч жертв со стороны России – это не абстракция. Вероятно, вы будете одним из них", – указал он.

Он подчеркнул необходимость заставить Россию вернуться к переговорам и прекратить войну, которую она начала.

В то же время он констатировал, что признаков готовности России к завершению боевых действий нет, а гражданские лица продолжают гибнуть, города разрушаются. Агрессию России и ее нежелание к миру он резко осудил.

Отдельно генсек подчеркнул, что Украина демонстрирует стремление к миру, а союзники по НАТО подтверждают продолжение поддержки Киева. По его словам, эта позиция от имени всех 32 стран Альянса была подтверждена во время визита в Киев.

Прекращались ли поставки ракет Patriot в Украину

Марк Рютте сообщил, что поставки из Соединенных Штатов в Украину продолжаются ежедневно и еженедельно, в частности речь идет о ключевых перехватчиках, которые помогают противодействовать российским ударам по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Он признал, что российские атаки иногда достигают целей, однако во многих случаях украинские силы способны их перехватывать.

"Хорошая новость в том, что поток ракет продолжается, средства есть. Сегодня многие союзники выразили готовность и дальше платить, вносить взносы в эту программу, но, конечно, всегда есть риски, что интенсивные военные операции будут влиять на имеющиеся запасы", — рассказал он.

Также генсек отметил, что эти поставки пока не влияют на программу PURL и что ситуация может измениться только в будущем, но не сейчас. Он подчеркнул, что Украина и союзники работают над наращиванием производства и пополнением запасов в Европе и США, чтобы обеспечить дальнейшие поставки и расширять возможности защиты.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что дефицит ракет PAC-3 не является новой проблемой. Он пояснил, что Украина ранее получала их в определенных объемах, однако впоследствии поставки были существенно сокращены.

Он указал, что это не было связано с нехваткой средств — финансирование обеспечивали как Украина, так и европейские партнеры, а по возможности закупки организовывались напрямую. В определенные периоды возникала ситуация, когда партнеры не могли предоставить то, что было критически необходимо для противодействия баллистической угрозе со стороны России.

"Но все равно количество было ограничено еще с самого начала войны на Ближнем Востоке. Это отражалось не только на PAC-3 или PAC-2, но и на различных видах оружия. Слава Богу, война технологически менялась, и другие виды оружия, которых становилось меньше, мы заменяли своим отечественным производством. Что пока не смогли заменить – это PAC-3. Тогда было принято соответствующее решение искать везде. Мы заключили и Drone Deal с различными странами, безусловно, были открытые и закрытые договоренности, касающиеся баллистики", — рассказал глава государства.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

По словам президента, в 2025 году появилась возможность договориться с США о новых системах Patriot. Он не раскрыл подробностей относительно количества, но отметил, что спрос на ракеты PAC-2, PAC-3 и сами комплексы Patriot значительно превышает предложение и растянут на годы. В случае ожидания в общей очереди Украина могла бы получить такие системы только примерно после 2030 года, что неприемлемо для украинской стороны.

"Мы обсуждали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть. Это договоренность с теми или иными странами об изменении очереди, когда то или иное государство могло бы уступить нам свою очередь. И мы могли бы занять эту очередь и получить системы раньше. Безусловно, вы можете взять эту очередь, если вы оплатили контракт. И мы должны оплатить. И если мы рассчитывали только на партнерские деньги, а их до этого момента не было на этот пакет отдельно. Мы рассчитывали на кредитные, на европейские деньги от замороженных активов, а они еще не пришли, то мы должны что угодно сделать, но оплатить этот контракт. Иначе эти системы и ракеты придут в 2030 году. Вот мой достаточно конкретный ответ. Я не говорю вам о очереди, какие страны, с кем мы договорились, но у нас есть эта возможность", – подчеркнул он.

Украина ожидает визита спецпредставителей Трампа – какой вариант переговоров лучший

Президент сообщил, что Украина находится в постоянном контакте с американской стороной по поводу переговорного процесса и ожидает прибытия делегации переговорщиков, однако, по его мнению, это уже длится слишком долго

"К сожалению, мы сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки, а затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди этих войн. Я действительно считаю, что Соединенные Штаты Америки – самые сильные, кто может побудить Путина к окончанию войны. И поэтому я всегда говорил, что лучший вариант для нас – чтобы Соединенные Штаты Америки были вовлечены в переговоры, а также Европа. Потому что без места для Европы за переговорным столом мы просто не можем быть уверены, что Европа будет услышана и что от Европы они не будут чувствовать, что от них что-то зависит. А для нас это важно, мы – будущие члены ЕС. Для нас важно, чтобы Европа была. И это абсолютно справедливо. Война здесь, на европейском континенте", – заявил он.

Стив Виткофф / Инфографика: Главред

Зеленский считает, что наиболее эффективным форматом переговоров могли бы быть Соединенные Штаты вместе с более широким европейским представительством, а не только странами ЕС, чтобы Европа была представлена максимально широко.

Президент подчеркнул, что главным приоритетом для Украины остается завершение войны без альтернатив, и государство готово поддерживать любые форматы диалога. Он также заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, если это приблизит завершение войны, вместо ожидания в очереди среди других международных конфликтов.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Зеленский отметил, что Украина существенно продвинулась в развитии дальнобойных ударных возможностей: зафиксировано поражение целей на расстоянии до 1100 километров, и это не единичные случаи, а результат системной работы.

Он также подчеркнул, что имеющиеся гарантии безопасности и оборонные возможности дают Украине возможность вести переговоры с Россией на более равных условиях и двигаться к завершению войны в дипломатических форматах.

Что еще должна сделать Украина для вступления в НАТО

Марк Рютте отметил, что в контексте вступления Украины в НАТО существуют как политические, так и практические аспекты. Страны Альянса неоднократно подчеркивали, в частности во время саммита по случаю годовщины НАТО, что путь Украины к членству является необратимым, хотя пока нет полного единодушия относительно конкретных решений.

В то же время он подчеркнул, что на практическом уровне Вооруженные силы Украины все больше соответствуют стандартам НАТО и становятся совместимыми с ними. Усиливается также интеграция оборонной промышленности и использование совместных подходов, особенно в сфере дронов и современных беспилотных технологий.

"Речь идет о войне в воздухе, и НАТО со своей стороны тоже помогает Украине. Мы видим, что Украина все больше интегрируется с точки зрения стандартов совместимости с НАТО. А что касается членства, честно говоря, сейчас единодушия в этом вопросе нет. Некоторое время так и будет", — заявил он.

Какие страны являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Почему вступление Украины в НАТО выгодно для России

Со своей стороны Владимир Зеленский уточнил, что многие страны во время обсуждений выражали поддержку видению Украины как будущего члена НАТО.

По его словам, значительная часть государств, фактически большинство, разделяет эту позицию, хотя не все говорят об этом публично — о такой разнице в подходах упоминал и генеральный секретарь НАТО. Он также отметил, что в контексте ЕС уже существует необходимое единство позиций, тогда как в отношении членства Украины в НАТО его пока нет.

"Ну, я думаю, что большинство стран действительно понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не меньше, чем нужна Украине", — подытожил он.

В то же время глава государства выразил убеждение, что вступление Украины в НАТО было бы выгодно и для России.

"Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем россиянам может быть больно, если Украина не будет в НАТО", — заявил президент.

Как Рютте высмеял Путина

Рютте отметил, что Украина достигла существенных успехов в уничтожении российского военного потенциала, из-за чего даже проведение военных мероприятий в России зависит от разрешения со стороны украинской стороны.

Он подчеркнул, что украинские военные эффективно действуют как на фронте, так и в плане ослабления возможностей России вести войну.

"Вы позволили ему (Путину, — ред.) провести парад в течение двух часов, а он закончил за 1 час 55 минут", — резюмировал он.

Каковы возможные цели для ударов баллистическими ракетами по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предупредил, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из главных инструментов российского террора против Украины. По его оценке, наибольшая опасность будет угрожать регионам в пределах примерно 500-километровой зоны поражения, которая охватывает почти всю левобережную часть страны, южные области и частично север.

Он отметил, что Россия уже активно использует баллистическое вооружение для ударов по логистическим и складским объектам. Среди целей — склады крупных торговых сетей, логистические центры, железнодорожная инфраструктура, а также складские помещения сервисных компаний, в частности отделения "Новой почты".

Эксперт также предположил, что в дальнейшем противник может расширить перечень таких целей и начать наносить удары по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не остановятся. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подытожил аналитик.

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О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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