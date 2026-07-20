Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Своеобразный облик "панелек" сохранился без изменений вплоть до распада СССР, став символом целой архитектурной эпохи.

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Зачем плитка на панельных домах / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

Почему "панельки" массово облицовывали мелкой плиткой

Как итальянская технология спасала жизни прохожих

Специфический облик советских микрорайонов у многих ассоциируется с серостью, однако именно мелкая мозаичная плитка придала этим домам узнаваемый "пиксельный" шарм. Начиная с 1971 года, когда использование мелкоформатной керамики и стекла было официально закреплено в строительных нормах, такой декор стал неотъемлемой частью городского пейзажа СССР.

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Но за эстетикой промышленного модернизма скрывался суровый прагматизм. На самом деле такое решение инженеров было гениальным компромиссом между экстремальной экономией, безопасностью и долговечностью, пишет Oboz.ua.

Четыре проблемы, которые решала плитка

Массовый дефицит жилья заставил советское руководство перейти на конвейерное производство. Дома "штамповали" из готовых железобетонных плит прямо на заводах. Однако сам по себе бетон имеет серьезный недостаток - высокую пористость. Мелкая плитка или стеклянная смальта стали спасительным кругом для панельных зданий, решая сразу несколько конструктивных задач:

Гидроизоляция и защита от грибка : слой плитки создавал герметичный барьер. Он не позволял атмосферной влаге и грязи проникать внутрь стен, защищая бетон от разрушения, а жильцов - от сырости.

: слой плитки создавал герметичный барьер. Он не позволял атмосферной влаге и грязи проникать внутрь стен, защищая бетон от разрушения, а жильцов - от сырости. Климат-контроль : в жаркие летние дни глянцевая мозаика работала как зеркальный щит - она отражала солнечные лучи, спасая квартиры от эффекта "духовки".

: в жаркие летние дни глянцевая мозаика работала как зеркальный щит - она отражала солнечные лучи, спасая квартиры от эффекта "духовки". Эффект самоочищения : такие фасады не выцветали на солнце и не требовали косметического ремонта - обычные ливни легко смывали с глянца всю городскую пыль.

: такие фасады не выцветали на солнце и не требовали косметического ремонта - обычные ливни легко смывали с глянца всю городскую пыль. Маскировка дефектов : мелкая пестрая текстура элементов размером 2×2 см прекрасно скрывала неровности, сколы и заводские дефекты бетонных панелей.

Итальянский след и фактор безопасности

Традиционная штукатурка или покраска фасадов требовала много времени, человеческих ресурсов и постоянного обновления. Зато мозаику наносили на плиты непосредственно в заводских цехах - быстро и конвейерным методом. Это позволило максимально снизить себестоимость строительства.

Интересно, что саму технологию мелкого формата, по предположениям исследователей, советские инженеры позаимствовали у итальянской мозаичной компании Bisazza. И здесь ключевую роль сыграл фактор безопасности.

Почему не использовали крупноформатную плитку

Использование тяжелых керамических плит представляло смертельную угрозу для прохожих. Если бы крупный кусок отслоился от бетона и упал с высоты девятого этажа, это привело бы к трагедии. Зато крошечные элементы, даже если и отпадали от стены под воздействием времени или морозов, из-за своего ничтожного веса не могли нанести серьёзного вреда людям во дворе.

В итоге технологический выбор 1970-х годов оказался настолько жизнеспособным, что без изменений дожил до самого распада советской системы, навсегда зафиксировав архитектурный облик целой эпохи.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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