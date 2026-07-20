Каким будет оставшаяся часть лета — подскажут пчелы: приметы и обычаи 21 июля

Вы узнаете:
- Какие народные приметы связаны с 21 июля
- Каких запретов придерживались наши предки
- Кто в этот день отмечает именины
21 июля в народном календаре отмечают Прокопиев день, или День святого Прокопия. Издавна люди внимательно следили за погодой в этот день, ведь верили, что она помогает предсказать, каким будет оставшаяся часть лета и какая погода установится в Ильин день, который отмечают 2 августа. Главред расскажет подробнее.
Народные приметы 21 июля
Наши предки обращали внимание на поведение птиц, насекомых и природные явления.
- Агрессивные пчелы - к приближению засухи.
- Дождь после обеда - осадки продлятся до вечера.
- Громкое щебетание воробьев - к солнечной и теплой погоде.
- Речные пиявки сворачиваются в комочки - возможен град.
- Дневной дождь без ветра или быстрое прояснение неба после него - непогода может затянуться.
Традиции Прокопиева дня
По народным поверьям, именно в это время на полях появлялось особое насекомое, из которого когда-то добывали красную краску. Если она сворачивалась в комочек и подкатывалась под ноги человеку, это считалось хорошей приметой, предвещавшей счастливый и удачный год.
Также в этот день было принято произносить специальные заклинания, которые, согласно поверьям, защищали от укусов ос и помогали легче работать в поле.
Чего нельзя делать 21 июля
В народной традиции существовало несколько важных запретов.
Не купаться в водоемах
Считалось, что в этот день водяной становится особенно опасным и может затянуть человека под воду.
Не пренебрегать первым колоском
Первый срезанный 21 июля колосок затыкали за пояс, ведь верили, что он оберегает от боли в пояснице во время полевых работ.
К чему снятся сны в ночь на 21 июля
Согласно народным поверьям, сны этой ночи связаны с обновлением и переменами в жизни.
- Генеральная уборка - к положительным переменам.
- Подметание пола - к осознанию собственных ошибок.
- Вынос мусора - к скорейшему выздоровлению.
- Новые ковры - к небольшой прибыли.
- Вытирать пыль - к желанию начать жизнь с чистого листа.
Кто отмечает день ангела 21 июля
Именины в этот день отмечают Прокоп, Савва и Феофил.
Согласно народным советам, людям, родившимся 21 июля, стоит собственноручно изготовить скрученный рунический талисман, соблюдая традиционные правила работы с рунами.
Читайте также:
- Какие три цветка на клумбе притягивают богатство и деньги: приметы
- Почему на окнах обязательно должны быть занавески - главные приметы о шторах
- Народные приметы 19 июля: что строго запрещено поднимать с земли
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред