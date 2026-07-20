Каким будет оставшаяся часть лета — подскажут пчелы: приметы и обычаи 21 июля

Приметы 21 июля подскажут, какая будет погода в Ильин день. Какие запреты, обычаи и приметы 21 июля сохранились в народной традиции.

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Приметы 21 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие народные приметы связаны с 21 июля

Каких запретов придерживались наши предки

Кто в этот день отмечает именины

21 июля в народном календаре отмечают Прокопиев день, или День святого Прокопия. Издавна люди внимательно следили за погодой в этот день, ведь верили, что она помогает предсказать, каким будет оставшаяся часть лета и какая погода установится в Ильин день, который отмечают 2 августа. Главред расскажет подробнее.

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Народные приметы 21 июля

Наши предки обращали внимание на поведение птиц, насекомых и природные явления.

Агрессивные пчелы - к приближению засухи.

Дождь после обеда - осадки продлятся до вечера.

Громкое щебетание воробьев - к солнечной и теплой погоде.

Речные пиявки сворачиваются в комочки - возможен град.

Дневной дождь без ветра или быстрое прояснение неба после него - непогода может затянуться.

Традиции Прокопиева дня

По народным поверьям, именно в это время на полях появлялось особое насекомое, из которого когда-то добывали красную краску. Если она сворачивалась в комочек и подкатывалась под ноги человеку, это считалось хорошей приметой, предвещавшей счастливый и удачный год.

Также в этот день было принято произносить специальные заклинания, которые, согласно поверьям, защищали от укусов ос и помогали легче работать в поле.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать 21 июля

В народной традиции существовало несколько важных запретов.

Не купаться в водоемах

Считалось, что в этот день водяной становится особенно опасным и может затянуть человека под воду.

Не пренебрегать первым колоском

Первый срезанный 21 июля колосок затыкали за пояс, ведь верили, что он оберегает от боли в пояснице во время полевых работ.

К чему снятся сны в ночь на 21 июля

Согласно народным поверьям, сны этой ночи связаны с обновлением и переменами в жизни.

Генеральная уборка - к положительным переменам.

Подметание пола - к осознанию собственных ошибок.

Вынос мусора - к скорейшему выздоровлению.

Новые ковры - к небольшой прибыли.

Вытирать пыль - к желанию начать жизнь с чистого листа.

Кто отмечает день ангела 21 июля

Именины в этот день отмечают Прокоп, Савва и Феофил.

Согласно народным советам, людям, родившимся 21 июля, стоит собственноручно изготовить скрученный рунический талисман, соблюдая традиционные правила работы с рунами.

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