Арбуз не растет после цветения: основные ошибки в уходе за бахчевыми культурами

Читайте в материале:
- Почему арбузы перестают расти после появления завязи
- Какие ошибки чаще всего тормозят развитие плодов
- Как устранить причины и восстановить рост арбузов
Многие огородники сталкиваются с ситуацией, когда после цветения и образования завязи арбузы перестают расти. Растение остается зеленым, но плоды почти не увеличиваются в размерах из-за несоблюдения правил ухода или неблагоприятных внешних условий. Главред расскажет о причинах подробнее.
Как отмечается в видео на YouTube-канале "ВИНОГРАД И САДОВОДСТВО", остановка развития завязи чаще всего связана не с качеством сорта или семян, а с ошибками при выращивании. Специалисты выделяют семь основных причин этой проблемы, большинство из которых можно устранить непосредственно в течение сезона.
Основные причины остановки роста арбузов
Дефицит или дисбаланс питательных элементов
В период налива плодов растению необходимы калий, фосфор и магний. Если же в это время внести слишком много азотных удобрений (мочевины или аммиачной селитры), арбуз направит ресурсы на наращивание зеленой массы, а плоды останутся мелкими.
Неправильный режим полива
Ежедневное увлажнение небольшими порциями или редкий, но чрезмерный полив одинаково вредят культуре. Почва должна просачиваться на глубину залегания корней и постепенно подсыхать. Застой воды приводит к кислородному голоданию корневой системы.
Перегрузка куста завязями
Слабое растение не способно одновременно вырастить большое количество крупных плодов. На крупноплодных сортах рекомендуют оставлять по 2–3 завязи, удаляя остальные и прищипывая верхушки побегов.
Перегрев в жаркие дни
При температуре свыше 35–38 °C растения переходят в режим сохранения влаги: устьица на листьях закрываются, а фотосинтез замедляется. Защитить корневую систему от перегрева поможет мульчирование соломой или скошенной травой.
Недостаток солнечного света
Из-за загущенных посадок или соседства с высокими культурами (кукурузой или подсолнечником) арбузы получают меньше света. Это снижает синтез сахаров, необходимых для роста и созревания плодов.
Повреждение корневой системы
Работа корневой системы ухудшается из-за полива холодной водой из скважины, глубокого рыхления почвы мотыгой возле куста или образования твёрдой корки после ливней.
Поражение болезнями и вредителями
Паутинный клещ, тля и грибковые инфекции высасывают соки из листьев и побегов, заставляя растение тратить ресурсы на самовосстановление, а не на рост плодов.
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Об источнике: YouTube-канал "Виноград и садоводство"
YouTube-канал "Виноград и садоводство" - это тематический украиноязычный канал, посвященный выращиванию винограда и уходу за садовыми культурами. Автор контента делится практическими советами из собственного опыта, в частности по обрезке, формированию кустов, подкормке, защите от болезней и сезонному уходу за виноградником.
На канале регулярно публикуются видео с объяснениями агротехнических работ в разные периоды развития винограда, включая весенний старт вегетации, цветение, формирование завязи и подготовку к сбору урожая. Особое внимание уделяется профилактике болезней и работе с системными и биологическими средствами защиты растений.
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