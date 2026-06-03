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Прежних контрнаступлений уже не будет: генерал рассказал о новой стратегии ВСУ на юге

Виталий Кирсанов
3 июня 2026, 14:44
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ВСУ постепенно отбирают контроль над оккупированными РФ территориями.
ВСУ постепенно отбирают контроль над оккупированными РФ территориями
ВСУ постепенно отбирают контроль над оккупированными РФ территориями / коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Кратко:

  • Ставка на технологии и удары по логистике
  • У врага уже нет безопасных мест на юге - ISW
  • Перелом в войне пока преждевременно констатировать – эксперт Лакийчук

ВСУ расширяют географию успешных атак, лишая российскую армию возможности безопасно использовать тыловые районы. Однако, как считают эксперты, говорить о переломе в войне пока рано. Главред собрал главное, что важно знать о ситуации на фронте.

Полномасштабных контрнаступлений в привычном понимании больше не будет, поскольку современная война кардинально изменилась. Вместо масштабных наступательных операций украинские силы будут делать ставку на технологии, роботизированные системы и разрушение логистики противника. Такое мнение в интервью Radio NV высказал генерал-майор запаса, бывший заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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По его словам, в 2026 году Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу благодаря развитию собственного производства, внедрению новых решений и масштабированию вооружений, которых ранее не хватало на фронте.

"В технологическом противостоянии Украина имеет преимущество благодаря гибкости общества и способности быстро внедрять новые идеи. Россия может пытаться компенсировать это масштабами производства, однако ей будет сложно успевать за инновациями", - считает Гаврилов.

Ставка на технологии и удары по логистике

Генерал отмечает, что характер боевых действий продолжает меняться. Одним из ключевых факторов становится расширение так называемой "серой зоны", которая уже достигает глубины около 100 километров.

По его мнению, если украинским силам удастся сделать невозможным безопасное передвижение транспорта в этой зоне вплоть до побережья Азовского моря, следующим этапом станет ограничение возможностей для пребывания там российского личного состава. В результате может возникнуть территория, где противник окажется фактически лишен возможности полноценно вести боевые действия и обеспечивать свои подразделения.

Гаврилов подчеркивает, что главная задача заключается не в проведении классического контрнаступления, а в постепенном истощении ресурсов врага и разрушении его логистических цепочек.

Как может происходить продвижение на юге

По словам военного, дальнейшие действия Сил обороны будут направлены на создание условий, при которых российские подразделения окажутся отрезанными от снабжения и резервов.

Он считает, что в случае успешного нарушения логистики противник столкнется с дефицитом ресурсов и невозможностью своевременно восполнять потери. В такой ситуации отдельные подразделения могут оказаться перед выбором - отступление, сдача в плен или уничтожение.

"Это уже не история о масштабных механизированных прорывах. Продвижение будет происходить за счет технологий, роботизированных систем, дальнобойных средств поражения и постоянного давления на инфраструктуру противника", - объяснил Гаврилов.

DeepState, карта DeepState
DeepState / Инфографика: Главред

Россия ищет ответ на новые вызовы

По оценке генерала, российское командование пока не имеет эффективного решения для противодействия подобной стратегии. Особенно чувствительным фактором остается функционирование логистического коридора на юге, от которого во многом зависит устойчивость российских войск в регионе.

При этом Гаврилов призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать искать новые нестандартные решения, которые смогут создавать для противника дополнительные проблемы.

Он также предупредил, что Россия будет пытаться применять аналогичные подходы против Украины. Поэтому ключевым фактором успеха остается постоянное развитие технологий и внедрение инноваций на поле боя. В частности, по словам генерала, все более заметную роль на южном направлении начинает играть система массового применения беспилотников, которую часто называют "стеной дронов".

У врага уже нет безопасных мест на юге - ISW

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что ВСУ расширяют географию успешных ударов: от военных объектов в оккупированных Крыму до логистических узлов в Херсонской области. Российская оккупационная армия теряет возможность безопасно использовать тыловые районы.

Украинские силы продолжают наносить фронтовые удары по российским военным объектам на оккупированной территории Херсонщины. По информации Генштаба ВСУ от 2 июня, был поражен российский пункт управления беспилотными системами вблизи Голой Пристани на левобережье Днепра.

Кроме того, украинские военные продолжают кампанию среднего и дальнего действия против российских целей в оккупированном Крыму. Как сообщил 2 июня Генштаб, Силы обороны атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Видного (около 159 км от линии боевого соприкосновения).

Также удары были нанесены по российскому судну размагничивания и командному пункту Днепровской флотилии Черноморского флота вблизи Межводного, что примерно в 113 км от фронта.

Обнародованные 1 июня геолокационные материалы свидетельствуют об ударе украинской крылатой ракеты по месту дислокации российской 126-й бригады береговой обороны (22-й армейский корпус ЧФ) в районе оккупированного Перевального, примерно в 237 км от линии фронта.

Украинские удары средней дальности по оккупированным территориям также влияют на работу железнодорожной инфраструктуры. На опубликованных 2 июня кадрах зафиксирована атака дронов по железнодорожным объектам в оккупированном Джанкое, что примерно в 144 км от фронта. В результате ударов возник пожар, а также было повреждено административное здание.

Перелом в войне пока преждевременно констатировать – эксперт Лакийчук

Заявления о возможном переломе в войне в пользу Украины пока преждевременны, однако Россия уже сталкивается с серьезными трудностями как на фронте, так и в тылу. Об этом сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, пишет "ОстроВ".

"Я бы не был настолько смелым, чтобы говорить, что происходит перелом. О переломе говорят регулярно. Так же регулярно говорят и о том, что самые тяжелые времена еще впереди. Сначала нужно было продержаться три дня, потом полгода, потом 2023 год, потом зиму. Поэтому очень сложно определить, где именно тот переломный момент", – сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что удары по российской логистике и системе управления создают для противника все больше проблем.

"То, что сейчас мы создаем россиянам значительные проблемы, которые они могут решить, а могут и не решить, – это так. Каждый раз, когда мы увеличиваем глубину поля боя и глубину поражения, это приводит россиян к определенному коллапсу", – отметил Лакийчук.

Он напомнил, что сначала на ситуацию повлияло появление у ВСУ большого количества артиллерии калибра 155 мм, что заставило россиян отодвинуть склады и командные пункты на десятки километров от линии фронта. Позже аналогичный эффект дали реактивные системы HIMARS, а затем – дальнобойные беспилотники.

"Это не только логистика. Это еще и система управления войсками. Россияне вынуждены отодвигать от фронта штабы, склады, базы обеспечения. Со временем они адаптируются, но каждый раз делать это им становится все сложнее", – отметил Павел Лакийчук.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию на юге Украины, где удары по Крыму и сухопутному коридору через оккупированное Приазовье создают дополнительные риски для российской группировки.

По мнению эксперта, именно логистический фактор может стать одной из главных проблем для РФ в среднесрочной перспективе.

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О персоне: Павел Лакийчук

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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