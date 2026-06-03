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Спасатели предупредили родителей о скрытой опасности купальников

Константин Пономарев
3 июня 2026, 15:11
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Специалисты рассказали, какой цвет купальника лучше выбрать для ребенка. Некоторые популярные оттенки практически исчезают под водой.
Правильно подобранный цвет может помочь быстрее обнаружить человека в воде
Правильно подобранный цвет может помочь быстрее обнаружить человека в воде / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какой цвет купальника спасатели считают самым безопасным
  • Почему темные оттенки могут исчезать под водой
  • Какие цвета лучше всего подходят для детей

Многие выбирают купальник по моде или любимому цвету, но специалисты по безопасности на воде советуют учитывать еще один важный фактор, которым является заметность. Правильно подобранный цвет может помочь быстрее обнаружить человека в воде и повысить шансы на спасение в экстренной ситуации.

Ежегодно в США более 4000 человек погибают в результате непреднамеренного утопления. Специалисты подчеркивают, что многие трагедии можно предотвратить благодаря базовым навыкам плавания, внимательному наблюдению за детьми и соблюдению правил безопасности на воде. Об этом пишет Popular Science.

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Какие цвета купальников считаются опасными

Исполнительный директор Ассоциации школ плавания США Лиза Зарда объяснила, что некоторые популярные цвета практически исчезают под водой. Особенно это касается синих, черных, белых и серых оттенков.

По ее словам, в бассейнах, озерах и открытых водоемах такие цвета быстро сливаются с окружающей средой, особенно если вода мутная, а поверхность отражает солнечные лучи. В результате человека становится сложнее заметить как родителям, так и спасателям.

Какой цвет лучше всего виден в воде

Наиболее безопасными считаются яркие неоновые оттенки. Особенно хорошо заметны неоново-оранжевый, ярко-желтый и салатовый цвета.

Неофициальное исследование организации Alive Solutions показало, что неоново-оранжевые купальники лучше всего выделяются как в бассейнах, так и в открытых водоемах. В озерах с темной или мутной водой именно неоновые цвета оставались заметными, тогда как остальные быстро терялись на фоне воды.

Наиболее безопасными считаются яркие неоновые оттенки
Наиболее безопасными считаются яркие неоновые оттенки / Фото: скриншот с Youtube

Эксперты отмечают, что яркие оттенки позволяют спасателям быстрее обнаружить человека, если возникает опасная ситуация.

Почему неоновые цвета так хорошо заметны

Секрет заключается в особых флуоресцентных пигментах. В отличие от обычных цветов, они не только отражают свет, но и поглощают ультрафиолетовое излучение, после чего переизлучают его в виде яркого видимого света.

Именно поэтому неоновые цвета выглядят словно светящимися и заметны даже на большом расстоянии. По этой же причине их используют для дорожных конусов, спасательных буев, сигнальных жилетов и другого защитного оборудования.

Почему это особенно важно для детей

По данным специалистов, дети остаются самой уязвимой группой риска. Утопление является одной из основных причин смертности среди детей младшего возраста.

Однако эксперты напоминают, что даже самый заметный купальник не может заменить постоянный контроль взрослых. Ограждения вокруг бассейнов, уроки плавания и внимательное наблюдение за ребенком остаются главными способами предотвращения несчастных случаев.

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Об источнике: Popular Science

Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни.

Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых.

В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие.

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