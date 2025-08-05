После моря, бассейна и даже без воды: как часто нужно стирать купальник

Мокрый купальник не значит чистый. Эксперт по стирке рассказала о потенциальном вреде, который каждый тип воды может нанести ткани.

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Нужно ли стирать купальник после моря и бассейна? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нужно стирать купальник после каждой носки

Что будет, если не стирать купальник

Купальник, как и нижнее белье, требует особого ухода. Что не испортилась форма и цвет, важно его правильно стирать.

Если вам интересно, какую проблему со здоровьем может спровоцировать мокрый купальник, читайте материал: Мокрый купальник может спровоцировать молочницу: медики предупреждают.

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Нужно ли стирать купальник после бассейна

Просто прополоскать купальник и повесить сушиться после купания в бассейне - это не самое лучшее решение, пишет издание Better Homes & Gardens.

Мэри Гальярди, также известная как Dr. Laundry на канале Clorox в Tik Tok, сказала, как часто нужно стирать купальник.

Ответ таков: в идеале купальник нужно стирать после каждого дня использования, как и нижнее бельё.

Она не рекомендует носить его несколько раз подряд, особенно если вы плаваете в хлорированном бассейне.

"Да, ваш купальник может намокнуть каждый раз, когда вы его надеваете, но он не станет чистым, если только вы не плаваете в бассейне со стиральным порошком", - говорится в сообщении.

Стоит также учитывать, что сильно хлорированная вода в бассейне может придать купальнику сильный запах хлора даже после ополаскивания чистой водой.

Нужно ли стирать купальник после моря

"Когда вы плаваете в океане или море, ваш купальник впитывает песок, минералы и органические вещества, такие как водоросли или ламинарии, что может способствовать появлению запаха. Кроме того, цвет ткани станет тусклым", — сказала Гальярди.

Если вы купаетесь в озере, то грязь, трава и песок могут оставить пятна на купальнике и придать ему неприятный запах.

Даже если вы не купаетесь, то из-за жаркой температуры летом вы, скорее всего, будете потеть, поэтому все равно рекомендуется стирать купальник после каждого дня использования.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Как стирать купальник

Прежде чем бросить купальник в стиральную машину, проверьте этикетку по уходу. Возможно, вам потребуется ручная стирка.

Если это так, Гальярди рекомендует использовать по чайной ложке стирального порошка и жидкого моющего средства для стирки костюма.

Если ваш костюм можно стирать в стиральной машине, то выполните ряд шагов:

Предварительно обработайте пятна и подождите 10 минут перед запуском стиральной машины. Соберите одежду одинакового цвета, которую можно стирать при одинаковых настройках. Положите купальник в сетчатый мешок для стирки и положите в стиральную машину. Выберите деликатный режим стирки в теплой воде. Добавьте моющее средство и запустите цикл стирки. После стирки заверните купальник в чистое сухое полотенце, чтобы дать ему впитать лишнюю влагу. Затем разложите сушиться на другом чистом сухом полотенце или повесьте на бельевую верёвку.

Ранее Главред писал, как правильно и безопасно очистить стиральную машину от плесени и неприятного запаха.

По словам экспертов из компании Ethical Bedding, избавиться от пятен на постельном белье можно легко и без использования агрессивной бытовой химии — достаточно добавить во время стирки немного лимонного сока в стиральную машину.

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О ресурсе: Better Homes & Gardens Better Homes & Gardens - издание, созданное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова. В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.

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