После моря, бассейна и даже без воды: как часто нужно стирать купальник

Вы узнаете:
- Почему нужно стирать купальник после каждой носки
- Что будет, если не стирать купальник
Купальник, как и нижнее белье, требует особого ухода. Что не испортилась форма и цвет, важно его правильно стирать.
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Нужно ли стирать купальник после бассейна
Просто прополоскать купальник и повесить сушиться после купания в бассейне - это не самое лучшее решение, пишет издание Better Homes & Gardens.
Мэри Гальярди, также известная как Dr. Laundry на канале Clorox в Tik Tok, сказала, как часто нужно стирать купальник.
Ответ таков: в идеале купальник нужно стирать после каждого дня использования, как и нижнее бельё.
Она не рекомендует носить его несколько раз подряд, особенно если вы плаваете в хлорированном бассейне.
"Да, ваш купальник может намокнуть каждый раз, когда вы его надеваете, но он не станет чистым, если только вы не плаваете в бассейне со стиральным порошком", - говорится в сообщении.
Стоит также учитывать, что сильно хлорированная вода в бассейне может придать купальнику сильный запах хлора даже после ополаскивания чистой водой.
Нужно ли стирать купальник после моря
"Когда вы плаваете в океане или море, ваш купальник впитывает песок, минералы и органические вещества, такие как водоросли или ламинарии, что может способствовать появлению запаха. Кроме того, цвет ткани станет тусклым", — сказала Гальярди.
Если вы купаетесь в озере, то грязь, трава и песок могут оставить пятна на купальнике и придать ему неприятный запах.
Даже если вы не купаетесь, то из-за жаркой температуры летом вы, скорее всего, будете потеть, поэтому все равно рекомендуется стирать купальник после каждого дня использования.
Как стирать купальник
Прежде чем бросить купальник в стиральную машину, проверьте этикетку по уходу. Возможно, вам потребуется ручная стирка.
Если это так, Гальярди рекомендует использовать по чайной ложке стирального порошка и жидкого моющего средства для стирки костюма.
Если ваш костюм можно стирать в стиральной машине, то выполните ряд шагов:
- Предварительно обработайте пятна и подождите 10 минут перед запуском стиральной машины.
- Соберите одежду одинакового цвета, которую можно стирать при одинаковых настройках.
- Положите купальник в сетчатый мешок для стирки и положите в стиральную машину.
- Выберите деликатный режим стирки в теплой воде.
- Добавьте моющее средство и запустите цикл стирки.
- После стирки заверните купальник в чистое сухое полотенце, чтобы дать ему впитать лишнюю влагу. Затем разложите сушиться на другом чистом сухом полотенце или повесьте на бельевую верёвку.
Ранее Главред писал, как правильно и безопасно очистить стиральную машину от плесени и неприятного запаха.
По словам экспертов из компании Ethical Bedding, избавиться от пятен на постельном белье можно легко и без использования агрессивной бытовой химии — достаточно добавить во время стирки немного лимонного сока в стиральную машину.
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О ресурсе: Better Homes & Gardens
Better Homes & Gardens - издание, созданное в 1922 году в Де-Мойне, штат Айова.
В течение ста лет Better Homes & Gardens является незаменимым ресурсом идей для дома, блюд и рецептов для повседневных и особых случаев, а также садовых ноу-хау, с которыми невозможно конкурировать, говорится на их сайте.
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