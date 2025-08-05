Настоящее чудо: стиральная машина ослепит чистотой с одним натуральным средством

Вы узнаете:
- Как правильно и безопасно очистить стиральную машину
- Используйте старую зубную щётку для удаления грязи
- При желании можно воспользоваться небольшим количеством отбеливателя
Стиральные машины — техника, которая нередко требует особого ухода. В условиях постоянной влажности внутри устройства быстро образуются плесень и загрязнения, что негативно сказывается на качестве стирки.
Специалист по уборке с 20-летним стажем Энн Рассел рассказала, как правильно и безопасно очистить стиральную машину от плесени и неприятного запаха, пишет Express.
Шаг 1: Отсек для порошка
Для начала Энн рекомендует вытащить контейнер для моющих средств и замочить его в горячей воде. После этого обработайте внутреннюю нишу, откуда был извлечён отсек, антисептическим или универсальным кухонным спреем.
Шаг 2: Тщательная чистка труднодоступных мест
Используйте старую зубную щётку для удаления грязи из мест, где скапливается вода. Энн также предупреждает: "Не уроните тряпку внутрь машины — лучше привяжите её к запястью, чтобы не потерять".
Шаг 3: Уплотнительная резинка
Далее следует заняться манжетой — резиновой прокладкой внутри дверцы. "Плесень может оставить следы, даже после удаления, но главное — устранить сам грибок", — отмечает Энн. Для очистки она советует использовать зубную щётку и мягкое чистящее средство, например, Cif. После обработки протрите поверхность до тех пор, пока тряпка не останется чистой.
При желании можно воспользоваться небольшим количеством отбеливателя, однако Энн предупреждает: с ним нужно быть осторожнее, так как агрессивные вещества могут повредить резину.
Шаг 4: Очистка барабана и фильтра
Протрите стеклянную дверцу изнутри и снаружи, а также обязательно прочистите фильтр. На завершающем этапе налейте одну кружку жидкого отбеливателя (не густого!) прямо в барабан.
Шаг 5: Завершающая промывка
Выберите режим горячей стирки и запустите машину на полный цикл без белья. Горячая вода с отбеливателем проникнет во все скрытые полости и эффективно уничтожит остатки плесени.
Энн подчёркивает: "Не используйте густой отбеливатель — он содержит загустители, которые могут образовать пену. Если пены будет слишком много, она может выйти наружу и попасть на чувствительные части машины". Однако, как она добавляет, в большинстве случаев это не приведёт к серьёзным повреждениям, если только жидкость не попадёт в электронные компоненты.
Постельное бельё будет сиять чистотой после стирки
Удалить пятна с постельного белья можно просто и без агрессивных средств — достаточно добавить немного лимонного сока прямо в барабан стиральной машины.
Лимонный сок богат натуральной лимонной кислотой, которая обладает антисептическими свойствами. Она эффективно борется с загрязнениями, расщепляет жир и помогает избавиться от въевшихся пятен, например, от пота.
Смотрите видео - как почистить стиральную машинку белизной:
Эксперт YouTube-канала Аmber-bakelit решила провести эксперимент на собственной стиральной машине и проверить, что произойдёт, если залить в неё обычное белизну. Поводом стал резкий затхлый запах, появившийся после очистки машины лимонной кислотой на температуре 60 градусов в режиме "Эко".
Хотя бельё после стирки пахло нормально, сама машинка, особенно в нерабочем состоянии с открытой дверцей, начала источать неприятный запах на всю квартиру — типичный запах плесени.
Ход эксперимента такой: в отсек для порошка залили немного белизны, а затем добавила туда же около трёх литров воды из пластиковой бутылки. Окна, конечно, сразу открыли — запах хлора оказался очень резким.
Эксперт отмечает, что во время такой "стирки" внутренние поверхности бака очистятся, плесень будет уничтожена, и запах исчезнет.
Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.
Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.
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Об источнике: Express.co.uk
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