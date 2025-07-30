Белье из стиралки ослепит чистотой: одно натуральное средство сотворит чудо

Лимонный сок отлично справляется с задачей очистки, особенно белых тканей.

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Как правильно стирать / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/catnamejoe, Pixabay/Monfocus

Вы узнаете:

Если простыни выглядят тускло, просто влейте около 50 мл лимонного сока

Лимонный сок — доступное и безопасное средство

Проверенный временем способ поможет поддерживать белизну и чистоту постельного белья

По словам экспертов из компании Ethical Bedding, избавиться от пятен на постельном белье можно легко и без использования агрессивной бытовой химии — достаточно добавить во время стирки немного лимонного сока в стиральную машину.

Эксперт Джеймс объясняет - если простыни выглядят тускло или загрязнёнными, просто влейте около 50 мл лимонного сока в воду для стирки. После этого бельё станет заметно светлее и свежее, пишет Express.

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Лимонный сок содержит натуральную лимонную кислоту, обладающую антибактериальными свойствами. Она помогает эффективно расщеплять жир и удалять стойкие пятна от пота. Помимо очищающего действия, лимон также освежает ткань и способствует её естественному отбеливанию, что делает его отличной альтернативой химическим отбеливателям.

Обычно для удаления пятен применяют отбеливатель, но при частом использовании он может разрушить структуру ткани и испортить бельё. Кроме того, при взаимодействии с потом отбеливатель может давать обратный эффект — усиливая пятна, а не устраняя их.

/ Главред

Лимонный сок, в отличие от него, — доступное и безопасное средство, которое можно найти почти на любой кухне, и при этом он отлично справляется с задачей очистки, особенно белых тканей.

Перед стиркой убедитесь, что простыни помещены в барабан стиральной машины свободно, а не плотно набиты — это обеспечит более качественную стирку. Мелкие вещи не стоит стирать вместе с простынями, так как они могут запутаться.

Также не рекомендуется стирать простыни вместе с полотенцами — жёсткие волокна полотенец способствуют быстрому износу постельного белья и оставляют ворс на ткани.

Как обычно, добавьте стиральный порошок и кондиционер для белья, а также влейте 50 мл лимонного сока в отсек для моющих средств. Установите максимально возможную температуру стирки (если это позволяет состав ткани), так как горячая вода эффективно удаляет следы пота и кожного жира, уничтожая микробы и пылевых клещей.

Важно: перед применением метода проверьте бирку на белье — некоторые ткани (например, шёлк или лён) плохо переносят высокие температуры.

После стирки по возможности сушите простыни на открытом воздухе под солнцем. Солнечные лучи активируют компоненты лимонной кислоты, усиливая её отбеливающий эффект. Так вы получите натуральное осветление ткани и дополнительную дезинфекцию без применения агрессивной химии.

Этот проверенный временем способ поможет поддерживать белизну и чистоту постельного белья летом — экологично, эффективно и без лишних затрат.

Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине

В стиральных машинах отсеки для моющих средств обычно маркируются римскими цифрами — I и II. Третий отсек, предназначенный для кондиционера, может обозначаться как III или пиктограммой, например, в виде цветка или звёздочки.

Хотя обозначения, как правило, стандартны для большинства популярных марок, их расположение может варьироваться в зависимости от модели и производителя.

Смотрите видео - как правильно сушить вещи:

Вы решили надеть свой любимый свитер, но важно помнить: такие вещи требуют не только бережной стирки, но и правильной сушки. Обычные методы могут повредить изделие — свитер может потерять форму или растянуться безвозвратно, говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Чтобы этого не случилось, после стирки не стоит просто вешать свитер на плечики привычным способом — вес влажной ткани может вытянуть изделие.

Вместо этого следует использовать специальный способ: аккуратно разложите свитер на горизонтальной поверхности или повесьте его на плечики, пропустив их сквозь рукава, чтобы распределить нагрузку равномерно. Такой подход особенно важен для изделий из шерсти или трикотажа, которые легко деформируются при неправильной сушке.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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