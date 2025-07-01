Секрет раскрыт: зачем нужны 3 отсека в стиральной машине и куда сыпать порошок

Вы узнаете:
- Зачем в стиральной машине три отсека
- Куда засыпать стиральный порошок
- В какой отсек заливать очиститель для стиральной машины
В 21 веке трудно представить жизнь без стиральной машины. Этот девайс стал неотъемлемым атрибутом в хозяйстве, который значительно упростил и ускорил процесс стирки. Но, оказывается, не все люди знают, зачем в стиральной машинке три отсека. Главред разобрался, как и куда засыпать порошок в стиральную машинку.
Отсеки в стиралке обычно обозначены римскими цифрами - I и II. Третий отсек может обозначаться символом III или быть обозначенным пиктограммой - например, цветком или звездочкой. Как правило, эти символы одинаковы для большинства стиральных машин известных брендов, лишь их расположение может отличаться в зависимости от производителя.
На странице в TikTok @kiyservice, где делятся советами по ремонту техники, рассказали, что отсек, обозначенный цифрой I используется для предварительной стирки. Он предназначен только для сыпучих моющих средств.
Отсек II можно назвать основным - его используют чаще всего, он задействован во всех программах. В него кладут сыпучий стиральный порошок. Сюда же заливают жидкий гель для стирки.
Третий отсек стиральной машинки, который имеет синий цвет и обозначен пиктограммой предназначен для жидкостей, таких как кондиционеры или ополаскиватели для белья.
В третий отсек можно также заливать жидкие отбеливатели. Между тем женщина в TikTok @irina.denisenkoo отмечает, что порошковый отбеливатель лучше добавлять непосредственно в барабан.
Как правильно использовать отсеки в стиральной машинке - смотрите видео:
@kiyservice
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Куда заливать очиститель для стиральной машины
За стиральными машинками, как и за другими девайсами, нужен уход, чтобы они долго прослужили. Для удаления накипи используют специальные средства, которые наливают в отсек для стирального порошка. После этого стоит запустить цикл стирки, но без белья в барабане.
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Что такое стиральная машина?
Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".
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