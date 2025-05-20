Одно действие перед стиркой - и затхлый запах от полотенец исчезнет: что стоит добавить

Чтобы избавиться от затхлого запаха от полотенец, надо выполнить один важный шаг перед стиркой.

https://glavred.info/lifehack/odno-deystvie-pered-stirkoy-i-zathlyy-zapah-ot-polotenec-ischeznet-chto-stoit-dobavit-10666274.html Ссылка скопирована

Как вывести затхлый запах от полотенец/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как убрать затхлый запах с полотенец

Какое простое действие надо сделать перед стиркой, чтобы затхлый запах на полотенцах исчез

Нередко может возникать довольно неприятная ситуация, когда вы выходите из ванны или душа, берете полотенце и обнаруживаете, что оно имеет затхлый запах. Так проблема может возникать, если полотенце не успело как следует высохнуть после стирки или после использования.

Одно простое действие перед стиркой полотенец поможет избавиться от неприятного запаха от них. Простой трюк заключается в том, чтобы добавить только одно средство к полотенцам перед стиркой.

видео дня

Таким советом поделилась австралийская мама и инфлюенсерка с более чем миллионом подписчиков Шантель Мила на своей странице в TikTok, пишет express.co.uk.

Она отметила, что если вы часто сталкиваетесь с проблемой неприятного запаха от полотенец, возможно, стоит рассмотреть возможность добавления пищевой соды во время стирки.

Этот распространенный кухонный ингредиент не только хорошо подходит для выпекания тортов, но и обладает мощными очищающими и дезодорирующими свойствами.

Блогер рекомендует посыпать этим средством полотенца, прежде чем класть их в стиральную машину. По ее словам, это поможет устранить любые затхлые запахи, снова наполнив их свежестью и чистотой.

Кроме этого, пищевая сода также может помочь восстановить пушистость полотенец.

По данным Linens Limited, добавление соды в стиральную машину во время стирки полотенец поможет расщепить остатки моющего средства, придавая им ощущение гостиничного качества.

Как избавиться от запаха в стиральной машине/ Инфографика: Главред

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред