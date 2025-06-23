Что делать, если в барабане стиральной машины образовалось много пены - лайфхак

Вы узнаете:
- Почему в барабане может образоваться много пены
- Что сделать, чтобы растворить лишнюю пену в стиральной машинке
Иногда для того, чтобы отмыть сложные пятна в стиральную машинку хозяйки добавляют много порошка и других моющих средств. Но мало кто задумывается, что это может иметь последствия.
Главред узнал из рассказа украинского блогера Марка Любчика, который смешал много стиральных средств в машинке, что в результате в барабане образовалось слишком много пены.
Однако он рассказал в TikTok как исправить эту ситуацию с помощью обычного кондиционера для стирки. Блогер отметил, что его нужно залить в тот отсек стиральной машинки, из которого он сразу попадет в барабан. Далее туда же нужно залить стакан воды.
После этого пена в барабане резко упадет. Это произойдет потому, что кондиционер предназначен для растворения сульфатов, с помощью которых и образуется пена.
Смотрите видео, как избавиться от пены в барабане стиральной машинки:
@marclyubchyk
Сохраняйте себе на будущее♬ оригинальный звук - marclyubchyk
В то же время блогер предупредил, что кондиционер "убивает" действие порошка, поэтому после его добавления смысла продолжать стирку нет.
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Кто такой Марк Любчик?
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинтокер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 21 тысячи пользователей, а видео понравились почти 900 тысяч пользователей.
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