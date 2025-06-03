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Копеечное средство спасет любимый наряд: как быстро избавиться от сложных пятен

Алексей Тесля
3 июня 2025, 18:32
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Комбинация ингредиентов позволяет эффективно и быстро справляться с даже самыми стойкими загрязнениями.
кофе, одежда
Избавьтесь от пятен на белых вещах с помощью всего трех ингредиентов / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Melike Baran, Pixabay/JillWellington

Главное:

  • Справиться с пятнами кофе можно с помощью смеси
  • Комбинация ингредиентов справляется с загрязнениями

Удаление стойких пятен с одежды, особенно с белой, может превратиться в настоящую проблему. Однако одна энтузиастка чистоты уверяет, что нашла эффективный способ справляться с такими загрязнениями.

Пользовательница TikTok Каролина Макколи поделилась своим надёжным рецептом, как вывести надоедливые кофейные пятна с белых вещей, пишет Express.

Метод работает как с недавно появившимися пятнами, так и со старыми. Интересно, что пищевая сода в этом случае не потребуется.

Хотя пятна от кофе считаются одними из самых сложных, Каролина утверждает, что справиться с ними можно с помощью смеси из белого уксуса, жидкого моющего средства и воды.

Для приготовления раствора понадобятся: одна чашка белого уксуса, одна чашка тёплой воды и столовая ложка средства для мытья посуды. Необычно, но в этом случае Каролина предпочитает обходиться без пищевой соды.

Перед обработкой пятно нужно аккуратно промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу. Затем следует нанести раствор на загрязнённый участок с помощью ткани и мягкими движениями втереть его в ткань.

Каролина рассказала, что именно эта комбинация ингредиентов позволяет эффективно и быстро справляться с даже самыми стойкими загрязнениями.

Средство от пятен на одежде инфографика
/ Инфографика Главред

После того как вы тщательно нанесли раствор на пятно, рекомендуется оставить одежду в оставшейся смеси для замачивания. Это поможет усилить действие состава. Время замачивания — от 30 минут до часа. Далее одежду можно стирать в машинке в обычном режиме.

Перед нанесением любого пятновыводителя важно как можно быстрее удалить излишки пятна и ополоснуть участок холодной водой. В дополнение к уксусу можно использовать и другие доступные средства: пищевую соду, жидкое мыло или средство для мытья посуды.

Для тех, кто предпочитает пищевую соду, существует простой рецепт пасты, подходящей и для белой одежды. Экс-победительница шоу Great British Bake Off Нэнси Биртвисл делится своим методом: нужно смешать соду с водой до консистенции пасты и нанести на загрязнённый участок.

Если хранить вещь в месте, где паста не засохнет слишком быстро, можно оставить её на всю ночь. Утром одежду нужно постирать в холодной воде в режиме с длительным циклом. По словам Нэнси, такое средство отлично справляется с жирными пятнами и помогает вывести даже сложные загрязнения.

Смотрите видео - как вывести пятна:

Эксперты программы "Территория советов" рассказали о том, почему на жирные пятна стоит сразу насыпать соль, а также почему отбеливатель противопоказан для стирки белых футболок, и каким тканям категорически не подходит использование белого хозяйственного мыла.

Если на одежде появилось пятно, начните с замачивания в холодной воде примерно на час, после чего аккуратно потрите загрязнение в мыльной воде, говорится в сюжете на YouTube-канале ТРК Рудана.

Если пятно не исчезло, нанесите немного нашатырного спирта и оставьте на 15 минут. Для белых и светлых тканей можно использовать перекись водорода — смочите пятно и также оставьте на четверть часа, затем тщательно прополощите.

Важно: перед использованием любого средства сначала проверьте его на малозаметном участке, например, на внутреннем шве. Это поможет избежать повреждения ткани.

Особую осторожность следует проявлять при обработке льна, шёлка и других деликатных материалов — для них агрессивные методы не подходят, добавили эксперты.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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