Что сделать, чтобы летом не натирала обувь: лайфхак на миллион

Натертые от обуви ноги летом - настоящая боль для многих. Но если знать одну хитрость, ее можно избежать.

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Что нужно нанести на ноги, чтобы обувь не натирала / Колаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Что делать, если натирает обувь

Как правильно распылять антиперспирант на ноги

Проблема обуви, которая натирает довольно распространена и особенно актуальна летом, когда обычно босоножки одевают без колготок или носков. Однако существует лайфхак, который поможет решить эту проблему.

Главред узнал, что для того, чтобы обувь не натирала ноги, нужно взять обычный антиперспирант. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Александра Чорий.

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По ее словам, прежде всего нужно убедиться, не тесна ли ваша обувь и примерить больше на один размер. Далее антиперспирант необходимо распылить на ноги так, чтобы большее его количество попало именно на участки, где обувь больше всего натирает.

"Вы забудете, что такое натертые ноги и систематическое оклеивание пластырем", - уверяет блогерша.

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Что известно об Александре Чорий? Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

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