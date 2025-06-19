Быстро и вкусно: три трюка с капустой для приготовления идеальных голубцов

Вы узнаете:
- Как за считанные минуты подготовить капусту для голубцов
- Что сделать, чтобы голубцы не подгорели
Голубцы - идеальное домашнее блюдо, но приготовить его не так просто, ведь часто капуста размягчается долго, нижние голубцы в кастрюле пригорают, а закрутить их - это еще тот вызов.
Однако Главред узнал несколько хитростей, которые помогут упростить процесс приготовления голубцов и в результате блюдо получится очень вкусным. О них в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дувалка.
Самое первое и самое главное - это размягчить листы капусты, в которые потом надо закручивать начинку. Чтобы не варить капусту на плите, достаточно обрезать низ кочана, а верхушку поместить в пакет и положить в микроволновку на 10 минут.
С нижней частью капусты, которую пришлось обрезать связан второй секрет идеальных голубцов. Ее можно порезать на мелкие куски. Их можно разровнять на дне кастрюли, чтобы ничего не подгорело.
Смотрите видео о том, как приготовить идеальные голубцы:
@mariell.mari_ Секрет идеальный и вкусных голубцов ? #лайфхак#лайфхаки#советы#идеи#рецепт#вкусно#полезныесоветы#рецепты#кухня♬ оригинальный звук - mariell.m
Третья хитрость связана с тем, как заворачивать начинку в капусту. Мария советует положить начинку на край листа капусты, после чего скрутить и завернуть его с одной стороны. Далее все голубцы нужно сложить плотно, чтобы они не разварились во время приготовления.
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Кто такая Мария Дувалка?
Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.
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