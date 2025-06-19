Быстро и вкусно: три трюка с капустой для приготовления идеальных голубцов

Чтобы приготовить идеальные голубцы можно воспользоваться тремя секретами.

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Как приготовить капусту на голубцы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Как за считанные минуты подготовить капусту для голубцов

Что сделать, чтобы голубцы не подгорели

Голубцы - идеальное домашнее блюдо, но приготовить его не так просто, ведь часто капуста размягчается долго, нижние голубцы в кастрюле пригорают, а закрутить их - это еще тот вызов.

Однако Главред узнал несколько хитростей, которые помогут упростить процесс приготовления голубцов и в результате блюдо получится очень вкусным. О них в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дувалка.

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Самое первое и самое главное - это размягчить листы капусты, в которые потом надо закручивать начинку. Чтобы не варить капусту на плите, достаточно обрезать низ кочана, а верхушку поместить в пакет и положить в микроволновку на 10 минут.

С нижней частью капусты, которую пришлось обрезать связан второй секрет идеальных голубцов. Ее можно порезать на мелкие куски. Их можно разровнять на дне кастрюли, чтобы ничего не подгорело.

Смотрите видео о том, как приготовить идеальные голубцы:

Третья хитрость связана с тем, как заворачивать начинку в капусту. Мария советует положить начинку на край листа капусты, после чего скрутить и завернуть его с одной стороны. Далее все голубцы нужно сложить плотно, чтобы они не разварились во время приготовления.

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Кто такая Мария Дувалка? Мария Дувалка - украинский блогер, которая делится в своих соцсетях лайфхаками и советами по уходу за домом и приготовлению пищи. В Instagram на нее подписаны более 34 тысяч пользователей.

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