Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

От того, как долго варить рис, зависит его вкус.

https://glavred.info/life/kak-pravilno-prigotovit-ris-chtoby-on-byl-rassypchatyy-sovety-ot-shef-povara-10668164.html Ссылка скопирована

Как сварить идеальный рис / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Какой рис выбирать, чтобы он получился рассыпчатым

Сколько нужно варить рис

Рис - один из самых популярных гарниров, но готовить идеально его умеют даже не все опытные хозяйки. Что самое важное в приготовлении риса - это чтобы он не получился клейким.

Главред узнал несколько секретов, как сварить рассыпчатый рис. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

видео дня

Для начала нужно правильно выбрать крупу. Самыми популярными в Украине являются три разновидности риса: круглозернистый, среднезернистый и длиннозернистый. Для приготовления идеального гарнира лучше всего выбрать пропаренный длиннозернистый рис.

Что касается количества риса, то оно должно быть пропорционально количеству воды как 1 к 2. Рис нужно высыпать в кастрюлю с водой и довести до кипения, после чего варить в течение 5 минут.

Когда отведенное время пройдет, рис нужно снять с плиты, накрыть крышкой и оставить еще на 15 минут. В результате всего за 20 минут получится идеально сваренный рис.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Другие новости:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред