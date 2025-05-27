Как правильно приготовить рис, чтобы он был рассыпчатый: советы от шеф-повара

Вы узнаете:
- Какой рис выбирать, чтобы он получился рассыпчатым
- Сколько нужно варить рис
Рис - один из самых популярных гарниров, но готовить идеально его умеют даже не все опытные хозяйки. Что самое важное в приготовлении риса - это чтобы он не получился клейким.
Главред узнал несколько секретов, как сварить рассыпчатый рис. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Для начала нужно правильно выбрать крупу. Самыми популярными в Украине являются три разновидности риса: круглозернистый, среднезернистый и длиннозернистый. Для приготовления идеального гарнира лучше всего выбрать пропаренный длиннозернистый рис.
Что касается количества риса, то оно должно быть пропорционально количеству воды как 1 к 2. Рис нужно высыпать в кастрюлю с водой и довести до кипения, после чего варить в течение 5 минут.
Когда отведенное время пройдет, рис нужно снять с плиты, накрыть крышкой и оставить еще на 15 минут. В результате всего за 20 минут получится идеально сваренный рис.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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