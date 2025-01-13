Самый простой ужин за 1 час: нужен стакан риса и горстка фарша

Вы узнаете:
- Что приготовить на ужин
- Как приготовить ленивые голубцы
- Как долго следует готовить голубцы в духовке
Время - драгоценный инструмент. Если сегодня нет желания стоять часами у плиты, но хочется чего-то вкусного и сытного, Главред рекомендует приготовить ленивые голубцы. Усилий потратите значительно меньше, а результат вас поразит.
О том, как быстро приготовить невероятно вкусные голубцы за несколько минут рассказала в своем кулинарном блоге Джессика Котовская.
Ингредиенты:
- рис - 1 стакан;
- фарш - 600-700 г;
- капуста - 1 шт;
- морковь - 2 шт;
- лук - 2 шт;
- соль, специи;
- сметана;
- томатная паста;
- укроп.
Сначала нужно хорошо промыть рис, залить водой и отварить до готовности. Сваренный и охлажденный рис смешиваем с фаршем. На некоторое время отставляем.
Далее стоит почистить лук и морковь, режем кубиками и натираем овощ на терке. Готовим зажарку с маслом луком и морковью.
Пока овощи жарятся, нарезаем мелко капусту. Смешиваем ее с зажаркой и добавляем к фаршу с рисом. Не забудьте добавить соль и немного специй по вкусу.
Всю смесь нужно хорошо вымешать, а дальше можно формировать шарики и выкладывать их в форму для запекания.
Чтобы приготовить соус для голубцов, следует смешать в отдельной миске сметану с томатной пастой, добавить соль и развести кипятком.
Заливаем готовым соусом голубцы и отправляем в духовку на 40-45 минут при 180 градусах.
Готовые голубцы можно посыпать еще укропом. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивые голубцы:
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Что известно о Джессике Котовской?
Джессика Котовская (jessika_kotovska) - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты блюд на любой случай жизни. Аудитория страницы - почти 3,5 тысячи подписчиков.
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