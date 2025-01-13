Самый простой ужин за 1 час: нужен стакан риса и горстка фарша

Рецепт вкусных ленивых голубцов, которые точно удивят семью.

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Как приготовить ленивые голубцы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как приготовить ленивые голубцы

Как долго следует готовить голубцы в духовке

Время - драгоценный инструмент. Если сегодня нет желания стоять часами у плиты, но хочется чего-то вкусного и сытного, Главред рекомендует приготовить ленивые голубцы. Усилий потратите значительно меньше, а результат вас поразит.

О том, как быстро приготовить невероятно вкусные голубцы за несколько минут рассказала в своем кулинарном блоге Джессика Котовская.

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Ингредиенты:

рис - 1 стакан;

фарш - 600-700 г;

капуста - 1 шт;

морковь - 2 шт;

лук - 2 шт;

соль, специи;

сметана;

томатная паста;

укроп.

Сначала нужно хорошо промыть рис, залить водой и отварить до готовности. Сваренный и охлажденный рис смешиваем с фаршем. На некоторое время отставляем.

Далее стоит почистить лук и морковь, режем кубиками и натираем овощ на терке. Готовим зажарку с маслом луком и морковью.

Пока овощи жарятся, нарезаем мелко капусту. Смешиваем ее с зажаркой и добавляем к фаршу с рисом. Не забудьте добавить соль и немного специй по вкусу.

Всю смесь нужно хорошо вымешать, а дальше можно формировать шарики и выкладывать их в форму для запекания.

Чтобы приготовить соус для голубцов, следует смешать в отдельной миске сметану с томатной пастой, добавить соль и развести кипятком.

Заливаем готовым соусом голубцы и отправляем в духовку на 40-45 минут при 180 градусах.

Готовые голубцы можно посыпать еще укропом. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивые голубцы:

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Что известно о Джессике Котовской? Джессика Котовская (jessika_kotovska) - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты блюд на любой случай жизни. Аудитория страницы - почти 3,5 тысячи подписчиков.

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