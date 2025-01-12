1 пачка гренок и закуска на столе: рецепт нашумевшего блюда за 3 минуты

Готовим идеально вкусную, легкую и очень быструю закуску на праздничный стол. Нужно всего 1 пачка сухариков и вам будут говорить спасибо гости.
Такая закуска затмит любые бутерброды и устаревшие рецепты.
Закуска из сухариков за 3 минуты - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки – 4 штуки
- Плавленый сырок – 1 штука
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез или соус тартар – по вкусу
Закуску из сухариков готовить очень просто.
Крабовые палочки натереть на мелкой терке.
Добавить 1 зубчик чеснока по-вкусу. Майонез или любимый соус. Можно использовать в данной закуске соус тартар.
Плавленый сырок натереть и добавить к крабовым палочкам.
Начинку для закуски хорошо перемешать.
На каждую гренку намазать готовую начинку.
Красиво выложить на деко нашу закуску и украсить по вкусу. Для Украшения можно использовать оливки, маслины, зелень, икру, зеленый лук, кунжут или семечки.
Подаем к столу сразу, пока гренки хрустящие.
Смотрите видео, как готовить быструю закуску из крабовых палочек - рецепт:
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