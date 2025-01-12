1 пачка гренок и закуска на столе: рецепт нашумевшего блюда за 3 минуты

Шикарная намазка из 3 ингредиентов. Рецепт такой закуски готовить очень быстро.

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Шикарный рецепт закуски - тарталетки с начинкой / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим идеально вкусную, легкую и очень быструю закуску на праздничный стол. Нужно всего 1 пачка сухариков и вам будут говорить спасибо гости.

Такая закуска затмит любые бутерброды и устаревшие рецепты.

Закуска из сухариков за 3 минуты - рецепт

Вам понадобится:

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Крабовые палочки – 4 штуки

Плавленый сырок – 1 штука

Чеснок – 1 зубчик

Майонез или соус тартар – по вкусу

Закуску из сухариков готовить очень просто.

Крабовые палочки натереть на мелкой терке.

Добавить 1 зубчик чеснока по-вкусу. Майонез или любимый соус. Можно использовать в данной закуске соус тартар.

Плавленый сырок натереть и добавить к крабовым палочкам.

Рецепт очень вкусной намазки для закуски / depositphotos.com/ua

Начинку для закуски хорошо перемешать.

На каждую гренку намазать готовую начинку.

Красиво выложить на деко нашу закуску и украсить по вкусу. Для Украшения можно использовать оливки, маслины, зелень, икру, зеленый лук, кунжут или семечки.

Подаем к столу сразу, пока гренки хрустящие.

Смотрите видео, как готовить быструю закуску из крабовых палочек - рецепт:

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 30 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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