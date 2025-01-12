Нужна всего 1 банка сардин: такой салат сметают со стола всегда первым - рецепт

Готовим очень нежный и сытный салат с сардинами. Невероятно вкусный рецепт салатика, который подойдет на каждый день.
Предлагаем приготовить рецепт бюджетного салата с сардинами. Просто, вкусно и полезно.
Самый вкусный и быстрый салат - рецепт
Вам понадобится:
- Соленый крекер - 100 гр
- Сардины - 1 банка
- Лук маринованный
- Картошка - 2 шт среднего размера
- Соленые огурцы
- Плавленный сырок - 2 шт
- Яйца - 2 шт
- Майонез
Картофель предварительно отварить до готовности, остудить и натереть на мелкой терке.
Яйца отварить, остудить, почистить и отделить желтки от белка.
Подготовить красивое блюдо для подачи салата. Если есть кондитерское кольцо, положить его в середину тарелки и собирать салат в нем.
Сделать майонезную сеточку и выложить первым слоем маленький соленый крекер.
Вторым слоем добавляем консервированную сардину. Достаем из банки и измельчаем в глубокой тарелке вилкой.
Переложить сардины на крекер.
Следующим слоем идет маринованный лук.
Далее натертый на мелкой терке картофель, смазать майонезом.
Маринованные или соленые огурцы натереть на крупной терке, смазать майонезом.
Плавленый сырок, желтки и белки натереть отдельно.
На слой из огурцов выложить плавленый сыр, сверху посыпать все белком и украсить желтком.
Украсить вкусный и легкий салат можно зеленью или орешками.
Отправляем салат в холодильник, чтобы настоялся.
Смотрите видео, как готовить легкий салат с сардиной - рецепт
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