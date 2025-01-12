Нужна всего 1 банка сардин: такой салат сметают со стола всегда первым - рецепт

Бюджетный и вкусный вариант праздничного салата. Попробуйте приготовить.

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Самый вкусный салат - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень нежный и сытный салат с сардинами. Невероятно вкусный рецепт салатика, который подойдет на каждый день.

Предлагаем приготовить рецепт бюджетного салата с сардинами. Просто, вкусно и полезно.

Самый вкусный и быстрый салат - рецепт

Вам понадобится:

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Соленый крекер - 100 гр

Сардины - 1 банка

Лук маринованный

Картошка - 2 шт среднего размера

Соленые огурцы

Плавленный сырок - 2 шт

Яйца - 2 шт

Майонез

Картофель предварительно отварить до готовности, остудить и натереть на мелкой терке.

Яйца отварить, остудить, почистить и отделить желтки от белка.

Подготовить красивое блюдо для подачи салата. Если есть кондитерское кольцо, положить его в середину тарелки и собирать салат в нем.

Сделать майонезную сеточку и выложить первым слоем маленький соленый крекер.

Вторым слоем добавляем консервированную сардину. Достаем из банки и измельчаем в глубокой тарелке вилкой.

Переложить сардины на крекер.

Следующим слоем идет маринованный лук.

Далее натертый на мелкой терке картофель, смазать майонезом.

Рецепт салата с сардиной / фото depositphotos.com/ua

Маринованные или соленые огурцы натереть на крупной терке, смазать майонезом.

Плавленый сырок, желтки и белки натереть отдельно.

На слой из огурцов выложить плавленый сыр, сверху посыпать все белком и украсить желтком.

Украсить вкусный и легкий салат можно зеленью или орешками.

Отправляем салат в холодильник, чтобы настоялся.

Смотрите видео, как готовить легкий салат с сардиной - рецепт

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